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Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области

Опубликовано:

Владимир Зеленский на конференции "Диалог - Шангри Ла"
Владимир Зеленский. Фото: Ore Huiying / Bloomberg via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цели ВСУ в операции на территории Курской области России, передает NUR.KZ со ссылкой на обращение лидера государства.

"Наша главная задача в оборонительной операции в целом - разгром как можно большего военного потенциала России и проведение максимума контрнаступательных действий, что включает в себя создание буферной зоны на территории агрессора.

Все, что может повлечь потери российской армии, России, их военно-индустриального комплекса, экономики - все это поможет нам остановить войну от дальнейшего развития и даст нам приблизиться к завершению агрессии, а также к справедливому миру для Украины", сказал Зеленский в видеообращении в официальном Telegram-канале.

Лидер Украины добавил, что есть необходимость в более быстрой доставке военной техники от партнеров.

"Мы настоятельно просим об этом. На войне не бывает отпусков. Необходимы решения, а также своевременная логистика объявленных пакетов помощи. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании и Франции", пишет он.

Напомним, более недели назад в трех областях России – в Курской, Брянской и Белгородской – ввели режим контртеррористической операции после начала боевых действий на территории регионов РФ, граничащих с Украиной.

Как писала Русская служба Би-би-си, 6 августа поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области.

Неделю назад в Минобороны Беларуси заявили, что отправляют танки в приграничные с Украиной районы – в Гомельский и Мозырский. В это же время на территории Запорожской АЭС случился пожар.

Недавно после продвижения украинских войск в Курской области и установления контроля более чем над тысячей квадратных километров Украина начала формировать органы управления.

Наряду с этим Лукашенко призвал Украину и Россию начать переговоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2150446-zelenskiy-nazval-cel-operacii-v-kurskoy-oblasti/

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