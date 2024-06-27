Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павла Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео

Опубликовано:

Павел Дуров в Астане
Павел Дуров в Астане. Кадр из видео: instagram/m_shaken/

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - в Астане. В сети распространяется видео, где он посетил международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub", передает NUR.KZ.

Видео с едущим по эскалатору Дуровым опубликовал в Instagram пользователь m_shaken. В посте под видео отмечается, что основатель Telegram Павел Дуров посетил международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub".

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Дуров прибыл в Астану.

Недавно глава Минцифры Жаслан Мадиев рассказал, что передал Павлу Дурову приглашение посетить Казахстан и пообещал, что приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся.

Добавим, по информации РБК, Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в семье преподавателей. Отец - Валерий Семенович - доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 1992 по 2013 год). Мать - Альбина Александровна - преподавала в том же университете.

Является одним из основателей соцсети "ВКонтакте". Сайт был запущен в день его рождения - 10 октября 2006 года. В апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора и уехал из страны.

Источник видео: instagram.com/m_shaken

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2125326-edushchego-po-eskalatoru-durova-snyali-na-video-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie