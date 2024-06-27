Павла Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - в Астане. В сети распространяется видео, где он посетил международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub", передает NUR.KZ.

Видео с едущим по эскалатору Дуровым опубликовал в Instagram пользователь m_shaken. В посте под видео отмечается, что основатель Telegram Павел Дуров посетил международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub".

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Дуров прибыл в Астану.

Недавно глава Минцифры Жаслан Мадиев рассказал, что передал Павлу Дурову приглашение посетить Казахстан и пообещал, что приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся.

Добавим, по информации РБК, Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в семье преподавателей. Отец - Валерий Семенович - доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 1992 по 2013 год). Мать - Альбина Александровна - преподавала в том же университете.

Является одним из основателей соцсети "ВКонтакте". Сайт был запущен в день его рождения - 10 октября 2006 года. В апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора и уехал из страны.

Источник видео: instagram.com/m_shaken