Посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова
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Посольство во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Павла Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей.
Как сообщили ТАСС в МИД РФ, дипломаты проясняют ситуацию вокруг Дурова.
"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова", - указали в дипведомстве.
Добавим, что Дуров является гражданином четырех стран — России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152974-posolstvo-rossii-vo-francii-sdelalo-zayavlenie-po-situacii-vokrug-durova/