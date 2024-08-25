Посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова

Посольство во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Павла Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей.

Как сообщили ТАСС в МИД РФ, дипломаты проясняют ситуацию вокруг Дурова.

"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова", - указали в дипведомстве.

Добавим, что Дуров является гражданином четырех стран — России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.