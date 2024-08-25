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Посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова

Опубликовано:

Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

Посольство во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Павла Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей.

Как сообщили ТАСС в МИД РФ, дипломаты проясняют ситуацию вокруг Дурова.

"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова", - указали в дипведомстве.

Добавим, что Дуров является гражданином четырех стран — России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152974-posolstvo-rossii-vo-francii-sdelalo-zayavlenie-po-situacii-vokrug-durova/

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