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Павел Дуров снова приехал в Казахстан

Опубликовано:

Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в комментарии казахстанскому журналисту подтвердил, что основатель Telegram Павел Дуров вернулся в нашу страну отдохнуть, передает NUR.KZ.

Видеоролик с комментарием главы Минцифры опубликовал журналист Адиль Балтабаев в Instagram.

"В прошлый раз это был рабочий визит (Павла Дурова в Казахстан - прим. ред.). Он посещал, помимо Борового, и другие места, разные организации - Минцифры, МФЦА, Astana Hub. В Алматы он был.

В этот раз, действительно, он вернулся. Основная цель - отдохнуть. Боровое ему очень понравилось", - рассказал Жаслан Мадиев.

Напомним, в конце июня Павел Дуров прибыл в Астану. Соответствующее приглашение ему передавал ранее Жаслан Мадиев. Основателя мессенджера Telegram засняли на видео, едущим на эскалаторе в Astana Hub.

Примерно в то же время стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Глава Минцифры, комментируя приезд Дурова, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране. Позже сам основатель Telegram поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149455-pavel-durov-vernulsya-v-kazahstan/

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