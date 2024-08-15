Павел Дуров снова приехал в Казахстан
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Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в комментарии казахстанскому журналисту подтвердил, что основатель Telegram Павел Дуров вернулся в нашу страну отдохнуть, передает NUR.KZ.
Видеоролик с комментарием главы Минцифры опубликовал журналист Адиль Балтабаев в Instagram.
"В прошлый раз это был рабочий визит (Павла Дурова в Казахстан - прим. ред.). Он посещал, помимо Борового, и другие места, разные организации - Минцифры, МФЦА, Astana Hub. В Алматы он был.
В этот раз, действительно, он вернулся. Основная цель - отдохнуть. Боровое ему очень понравилось", - рассказал Жаслан Мадиев.
Напомним, в конце июня Павел Дуров прибыл в Астану. Соответствующее приглашение ему передавал ранее Жаслан Мадиев. Основателя мессенджера Telegram засняли на видео, едущим на эскалаторе в Astana Hub.
Примерно в то же время стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.
Глава Минцифры, комментируя приезд Дурова, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране. Позже сам основатель Telegram поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149455-pavel-durov-vernulsya-v-kazahstan/