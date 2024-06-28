МФЦА официально одобрил криптовалюту Павла Дурова Toncoin

В Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах, передает NUR.KZ со ссылкой на МФЦА.

Сообщается, что Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) рассмотрел и одобрил Toncoin (цифровой актив на блокчейне Telegram Open Network (TON) для торговли на лицензированных AFSA платформах.

"AFSA принял решение по итогам всесторонней проверки, в ходе которой было установлено, что Toncoin соответствует нормативным стандартам, установленным AFSA. Теперь инвесторы могут торговать Toncoin на лицензированных AFSA платформах, пользуясь надежной регуляторной базой и мерами защиты инвесторов, установленными МФЦА", – говорится в сообщении.

Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду МФЦА привлечет новую волну институциональных и розничных инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли.

Добавим, что Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана" для регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в МФЦА.

При этом напомним, вчера Павел Дуров прилетел в Астану – его визит официально не афишировался. Позже в этот же день его засняли едущим по эскалатору в международном технопарке IT-стартапов "Astana Hub".

Сегодня глава МЦРИАП Жаслан Мадиев комментировал вчерашний приезд Дурова в Астану.

"Мы пригласили, он приехал. Думаю, он пробудет здесь дня три. Павел Дуров уже посмотрел Astana Hub, планируем показать ему Минцифры, МФЦА и другие организации... Мы ведь хотим показать гостю нашу технологичность, дать понять, что мы хорошо в этом плане продвинулись", – заявил министр.

Как пишет издание vc.ru, Toncoin – это нативная криптовалюта блокчейн-платформы TON (The Open Network). Является относительно новой валютой для инвестиций. TON – это инновационный блокчейн третьего поколения, который был изначально разработан командой Telegram во главе с основателями братьями Дуровыми.