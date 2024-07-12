Что понравилось Павлу Дурову в Казахстане, рассказал глава Минцифры

Глава Минцифры Жаслан Мадиев на брифинге прокомментировал визит в Казахстан основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Жаслан Мадиев делиться подробностями не стал, лишь в нескольких предложениях описав визит Дурова в Казахстан.

"Показывали ему несколько школ, Боровое, Алматы. Поэтому я сейчас преждевременно деталей говорить не хочу, потому что мы ожидаем, что он сам оповестит о своем приезде более детально, подробно. Не хочу преждевременно на эту территорию сейчас заступать, но дополнительные пояснения после его публикации я тоже готов буду дать", - заявил он.

По словам Мадиева, Павел Дуров отметил хорошо развитый человеческий капитал, бизнес-климат в Казахстане, а также хорошую природу.

"То есть вот эти вертикали ему очень понравились. Я думаю, что более подробно он сам об этом скажет", - добавил министр.

Напомним, в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. Отмечалось, что ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев передавал ему приглашение посетить Казахстан.

В тот же день Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео.

Позже визит Павла Дурова в Астану прокомментировал глава Минцифры.

В эти же дни стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Добавим, по информации РБК, Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в семье преподавателей. Отец - Валерий Семенович - доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 1992 по 2013 год). Мать - Альбина Александровна - преподавала в том же университете.

Является одним из основателей соцсети "ВКонтакте". Сайт был запущен в день его рождения - 10 октября 2006 года. В апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора и уехал из страны.