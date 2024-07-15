"Красота может соперничать только с его амбициями": Дуров о своем путешествии в Казахстан
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях, передает NUR.KZ.
У себя в Telegram-канале миллиардер опубликовал пост. В нем он рассказал, что в Казахстане ему удалось побывать в Алматы, который он назвал оживленным городом, в "величественной Астане" и живописных Бурабае и Чарынском каньоне.
"Красота Казахстана может соперничать только с его амбициями. Страна привлекает международные компании и технологические стартапы благодаря политике, благоприятной для бизнеса, и выгодным налогам. Она также улучшает свои позиции в области образования и науки, поддерживая инновационные школы и университеты", - написал он.
По оценке Дурова, в Казахстане его мессенджером, Telegram, пользуются свыше 12,5 миллионов пользователей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133882-krasota-mozhet-sopernichat-tolko-s-ego-ambiciyami-pavel-durov-o-svoem-puteshestvii-v-kazahstan/