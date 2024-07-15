"Красота может соперничать только с его амбициями": Дуров о своем путешествии в Казахстан

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях, передает NUR.KZ.

У себя в Telegram-канале миллиардер опубликовал пост. В нем он рассказал, что в Казахстане ему удалось побывать в Алматы, который он назвал оживленным городом, в "величественной Астане" и живописных Бурабае и Чарынском каньоне.

"Красота Казахстана может соперничать только с его амбициями. Страна привлекает международные компании и технологические стартапы благодаря политике, благоприятной для бизнеса, и выгодным налогам. Она также улучшает свои позиции в области образования и науки, поддерживая инновационные школы и университеты", - написал он.

По оценке Дурова, в Казахстане его мессенджером, Telegram, пользуются свыше 12,5 миллионов пользователей.