Павел Дуров прилетел в Астану

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану, сообщили NUR.KZ источники. Ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев рассказал, что передал ему приглашение посетить Казахстан.

Предприниматель, программист и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану, сообщили NUR.KZ источники.

Недавно глава Минцифры Жаслан Мадиев рассказал, что передал Павлу Дурову приглашение посетить Казахстан и пообещал, что приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся.

"Я думаю, что в каком-то будущем он посетит Казахстан, я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия. Есть что обсуждать - запуск совместных лабораторий и так далее, потому что, вы знаете, что Telegram - это высокотехнологичная компания", - заявил министр Мадиев.

К слову, недавно Дуров посетил Кыргызстан и побывал на Иссык-Куле.

Добавим, по информации РБК, Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в семье преподавателей. Отец - Валерий Семенович - доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 1992 по 2013 год). Мать - Альбина Александровна - преподавала в том же университете.

Является одним из основателей соцсети "ВКонтакте". Сайт был запущен в день его рождения - 10 октября 2006 года. В апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора и уехал из страны.