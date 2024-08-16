Остановит ли Россия наступление в Украине, чтобы спасти Курскую область

Наступление украинских войск в Курской области длится 11-й день, но пока что одна из его главных задач - заставить Россию перебросить войска с других участков фронта - не кажется выполненной.

Это позволило бы подразделениям ВСУ, сдерживающим постоянные атаки РФ в Донбассе, взять передышку и, возможно, улучшить тактическую ситуацию.

Многие эксперты сомневаются в том, что переброска российских войск произойдет скоро и в значительном количестве.

Правда, после начала Курской операции ВСУ на большинстве других участков фронта фиксируется уменьшение боестолкновений. Это снижение интенсивности боев не слишком существенно — около 15-17%, однако оно может быть подтверждением начала переброски сил и средств в Курскую область.

Зарубежные СМИ со ссылкой на свои данные пишут, что РФ начала перемещение резервов с фронта под Курск.

В частности, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США отмечает «перегруппировку» российских сил. Но сколько именно войск Москва снимает с поля сражения, WSJ не сообщает.

Источники Украинской службы Би-би-си, имеющие отношение к украинскому военному руководству, говорят, что перемещение резервов фиксируется на Харьковском, Купянском, Северском, Запорожском и Херсонском направлениях.

По данным украинского военного аналитика Константина Машовца, после начала наступления ВСУ российское командование сформировало первый эшелон войск для его отражения численностью 10-11 батальонов. Это примерно 3-5 тыс. человек.

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник рассказал Би-би-си, что Россия должна собрать группировку как минимум в 30-40 тыс. военных, чтобы рассчитывать на успех в Курской области. Фактически это 10% всей группировки армии России в Украине.

Число российских военных в Курской области, говорит эксперт, должно в 3-4 раза превышать численность украинской группировки. Это связано с тем, что россиянам, вероятно, придется наступать на обустроенные украинцами оборонительные линии.

«Время работает в пользу Украины, поскольку есть такое понятие, как окапывание, и наступающая сторона всегда несет большие потери», - заявил аналитик.

Российские войска в Харьковской области

По мнению Черника, Кремль сможет привлечь больше резервов из состава группировки войск «Север», которая сейчас ведет бои в Харьковской области. Ее численность может составлять до 75 тыс. человек, и переброска отдельных батальонов уже началась.

Именно этот участок фронта территориально ближе всего к Курской области.

10 мая российские войска пересекли границу и вошли в Харьковскую область в направлениях на город Волчанск и село Липцы.

Продвижение происходило только первые два-три дня, после чего Украина перебросила резервы на это направление, сменила командующего группировкой и смогла стабилизировать ситуацию.

С того времени линия фронта в Харьковской области почти не изменилась. Российские военные до сих пор ведут бои только в одной части Волчанска, к северу от реки Волчья, а также пытаются со стороны села Глубокое подступиться к Липцам.

Украинские силы здесь не только защищаются, но и контратакуют и заставляют противника переходить к обороне.

Ввиду того, что в Курской и Харьковской областях действуют подразделения одной группировки российских войск, а именно «Север», логично, что именно ее резервы в первую очередь были передислоцированы под Курск.

Информацию об их перемещении подтверждают в оперативно-тактической группе «Харьков» вооруженных сил Украины.

«Противник перебрасывает c нашего направления отдельные подразделения, отдельные силы и средства к себе на Курщину. Но сказать, что это как-то существенно повлияло на нашу ситуацию, мы пока не можем», - заявил Украинской службе Би-би-си спикер ОТГ Виталий Саранцев.

Он допускает, что Москва перемещает в Курскую область не крупные соединения, например бригады, а только их части.

То, что эта передислокация пока не столь существенна, показывает активизация россиян под Харьковом в последние дни. Саранцев сообщил, что 13 августа россияне попытались осуществить массированное танковое наступление в сторону села Липцы, но украинцы отразили атаку.

В Волчанске россияне также пробуют наступать в районе многоэтажек на севере города, но сил и средств, чтобы пробиться южнее реки Волчьей, у них нет. «У них пока нет сил, чтобы форсировать эту небольшую реку», - заявляет спикер ОТГ.

По его словам, численность российской группировки, начинавшей наступление на Харьковщине, составляла около 30 тыс. человек, но сколько из них перемещено в Курскую область, сложно определить.

По данным Константина Машовца, под Курск Россия переместила четыре мотострелковых батальона с Харьковского направления и еще один - с Купянского.

Войска в Запорожской и Херсонской областях

Украинское командование сообщает, что Россия снимает также часть войск из Запорожской и Херсонской областей. Здесь за прошедшую неделю зафиксировано снижение интенсивности боев.

Спикер оперативно-стратегической группы войск «Таврия» Дмитрий Лиховой говорит, что на этом участке фронта Россия и так не имела достаточно ресурса для массированных наступательных действий, а теперь еще и снимает часть подразделений.

«У нас есть информация разведки о передислокации некоторых подразделений оккупационных войск с Приднепровского и Запорожского направления», - сказал он.

Правда, по его словам, говорить о влиянии ситуации в Курской области на оперативную обстановку на Юге рано.

В частности, стало известно о передислокации из Херсона подразделений 810-й бригады морской пехоты. Эта севастопольская бригада уже засветилась в боях под Курском. Тому есть много фото- и видеосвидетельств.

Эта бригада отличилась в начале войны в боях за Волноваху и Мариуполь, где понесла тяжелые потери. Затем воевала на Запорожском направлении и у села Крынки.

Однако, как и на других участках фронта, Россия выводит с поля боя в Украине не полный состав подразделений, а отдельные их части, в том числе тыловые батальоны и роты спецназа.

Покровск, Торецк: что на Донецком фронте

По состоянию на середину августа тяжелая ситуация для украинской армии складывается у донецких городов Покровск и Торецк.

К первому российские войска уже приблизились на расстояние 15 км и при сохранении темпов смогут в ближайшие недели перерезать стратегически важные дороги от этого логистического центра к востоку и югу.

Что касается Торецка, то россияне уже воюют в его окрестностях, почти полностью захватили соседний поселок Нью-Йорк и готовы в ближайшие дни начать штурм города.

Украинские бойцы, воюющие на этих направлениях, говорят об усталости, больших потерях, неустроенности подразделений и дефиците подготовленных кадров для обороны.

Эксперты, однако, считают, что Россия, видя свои успехи в Донбассе, не рискнет снимать с этого участка фронта хотя бы часть войск и перебрасывать под Курск.

«С линии боевого столкновения большого, массированного отвода войск не будет, поскольку для россиян остается приоритетной задачей захват Донетчины», - говорит Петр Черник.

Плюс Россия просто не способна быстро это сделать — как минимум из-за логистических проблем.

«Это так кажется, что снять войска с фронта - это легко. Представьте себе автомобиль, мчащийся на скорости 200 км в час. Его невозможно резко развернуть. Так и на войне - силы и средства наращиваются постепенно», - сказал он.

Константин Машовец также уверен, что Кремль до последнего не решится снимать подразделения с Покровского и Торецкого направления.

«Поэтому, хотя операция ВСУ в Курской области и имеет перспективы относительно „вытягивания“ резервов противника, причем даже стратегического уровня (если, конечно, они еще остались у него, в чем я сомневаюсь), но прекращение российского наступления в ближайшее время везде и сразу я бы не ожидал», - резюмирует аналитик.

«На наступление на Покровском и Торецком направлениях даже высадка Антанты в Мурманске и Владивостоке не повлияет, не только Курская область», - иронизирует военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

«Там противник преуспевает, и он за это платит колоссальную цену. И от своих намерений не откажется», - говорит он Би-би-си.

Но во всех других направлениях, отмечает аналитик, темп наступления уже снизился, а на юге вообще бои прекратились, происходят только «локальные стычки».

Западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что решить эту дилемму - одновременно оставить войска в Донбассе и отразить наступление ВСУ в Курской области - Кремль может, лишь объявив новую волну мобилизации.

Издание Bloomberg отмечает, что это решение Путин, возможно, примет до конца этого года.

В Кремле эта информация официально пока не комментируется, а в оборонном комитете Госдумы эти планы отрицают.