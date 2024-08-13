Неделя боев в Курской области: ВСУ продолжают натиск, стороны подтягивают резервы и окапываются

Украинские войска продолжают наступать в Курской области и брать под контроль новые населенные пункты, несмотря на недавние заявления российских провоенных блогеров о начале стабилизации линии фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Бои становятся все более ожесточенными, обе стороны подтягивают резервы. Сплошная линия фронта в Курской области по-прежнему отсутствует, удары ВСУ следуют по различным направлениям один за другим. В то же время российская армия продолжает владеть инициативой на других участках фронта и медленно, но упорно продвигаться на Донбассе. Подробности — в нашем обзоре.

Украинские войска предприняли серию новых наземных атак на западе Курской области — в районе села Слободка-Ивановка (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от границы), пгт Теткино (к югу от Слободки-Ивановки), сел Гордеевка, Успеновка и Викторовка (к северу от города Сумы вдоль границы и к югу от райцентра Коренево), - передает ISW.

Слободка-Ивановка, Успеновка и Викторовка, по данным российских источников, захвачены ВСУ, в районе сел Снагость и Кремяное (к югу и востоку от Коренево) идут бои. Украинские силы наступают также к северу от Коренево, пытаясь обойти этот населенный пункт.

Ссылаясь на кадры геолокации, ISW утверждает также, что во время механизированной атаки численностью до батальона ВСУ продвинулись в лесистой местности в направлении Каучука (к югу от Льгова и в 27 километрах от границы).

Об атаках ВСУ на этих направлениях, а также в районе стратегически важного села Мартыновка к северо-востоку от Суджи сообщает и российский пропагандист Семен Пегов:

"Противник продолжает наступательные действия: ВСУ пытаются перехватить контроль в населенном пункте Мартыновка, также не оставляют попыток зайти в Коренево, перерезать трассу на Рыльск, и предпринимают попытки наступать севернее Суджи".

В понедельник появились видеоподтверждения форсирования украинскими подразделениями реки Псел и занятия ими села Гуево к востоку от Суджи. В районе других сел восточнее Гуево — Спального и Плехово — шли бои, были сообщения, что они тоже перешли под контроль ВСУ, но эта информация пока не подтверждена.

Участники боев с российской стороны отмечают, что передовые подразделения ВСУ стараются не вступать в лобовые столкновения с российскими частями — пользуясь свободой маневра, они обходят их с флангов либо ограничиваются разведкой боем.

В понедельник, 12 августа, спустя неделю после начала боев в Курской области, главком ВСУ Александр Сырский впервые признал очевидное — вторжение осуществили регулярные части украинской армии. По его словам, в ходе операции ВСУ захватили около 1000 квадратных километров российской территории.

Эксперты считают эти данные несколько преувеличенными. Вероятно, речь идет об общей площади, на которой оперируют украинские части — на ряде направлений они совершили довольно глубокие рейды, но это не означает, что все эти участки местности находятся под контролем ВСУ.

Украинский исследовательский портал DeepState пишет, что на данный момент ВСУ контролируют около 800 кв. километров Курской области, а ситуация еще на 230 кв. километрах остается неясной.

В тот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании Владимира Путина с силовиками доложил, что под контролем Украины находятся 28 населенных пунктов: "Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту — 40 километров". На этих словах Путин перебил врио губернатора и предложил рассказать о социально-экономической ситуации: "Военное ведомство нам доложит, какая там ширина и глубина".

Из дальнейшего доклада главы области стало известно, что всего эвакуации подлежат 180 тысяч человек в Курской области, из них выехали сами и вывезены властями 121 тысяча, "по 59 тысячам работа продолжается". Судьба около двух тысяч жителей области остается неизвестной, сказал Смирнов.

Об ухудшении ситуации рассказал и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, покинули свои дома жители Краснояружского района — около 11 тысяч человек, и около 50-70% жителей города Шебекино. По его словам, напряжение среди населения растет, местные власти не могут восстанавливать инфраструктуру в приграничных районах из-за уничтожения техники со стороны ВСУ.

О попытках вторжения украинских частей на территорию Краснояружского района Белгородской области поступала информация в минувшие выходные, однако, по данным российских источников, атаки были отбиты.

Во вторник объявили эвакуацию власти еще одного района Курской области — Большесолдатского. Он находится между Суджанским районом, большая часть которого захвачена ВСУ, и городом Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Что еще известно

Россия перебрасывает в Курскую область подкрепления, однако, как отмечает ISW, многие из них недостаточно подготовлены и укомплектованы. Возможно, именно поэтому российское командование пока не форсирует операцию по вытеснению украинских формирований с российской территории, а старается выиграть время, сосредоточившись на обороне и попытках локализовать прорыв ВСУ.

"Неорганизованность регулярных российских батальонов в сочетании с решением поручить оборону Курской области Федеральной службе безопасности, а не Министерству обороны России, а также участие в боевых действиях призывников, сотрудников ФСБ и подразделений Росгвардии будут препятствовать российским усилиям по созданию эффективного командования и управления", — считают американские аналитики.

Как пишет Forbes, ВСУ начали окапываться на захваченных территориях Курской области, что свидетельствует о том, что они планируют остаться там надолго. Окапываются и россияне — по информации источников издания, обе стороны начали формировать линию фронта, подогнав промышленные экскаваторы.

Тем временем и украинская, и российская армия сообщают об успехах, выкладывают в сеть видеозаписи убитых солдат противника и уничтоженной военной техники. Кроме того, ВСУ демонстрируют кадры с водружением украинских флагов в захваченных населенных пунктах Курской области, а также с большим количеством российских военнопленных.

В вечернем обращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, которые, по его словам, в последние трое суток "особенно результативно" обеспечивают пополнение обменного фонда.

А вечером 13 августа Зеленский опубликовал видео разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским, который доложил, что под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

Что происходит на других фронтах

Операция в Курской области позволила украинским войскам по крайней мере на ближайшее время перехватить инициативу на поле боя на одном из участков фронта. Однако на других фронтах российская армия продолжает активные штурмовые действия.

В понедельник и вторник поступали сообщения об атаках российских войск на разных направлениях, прежде всего, на Покровском и Торецком. "Враг продвинулся возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях", — писал DeepState.

Впрочем, как отмечают многие комментаторы, темпы российского наступления снизились. Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценивает российское продвижение на Пантелеймоновку и Сухую Балку как очень медленное.

"На направлении "главного удара" передовые подразделения противника хотя и проводили интенсивные атакующие/штурмовые действия, но последний "успех" имели лишь 10 августа. Да и то, небольшой — передовым подразделениям 30-й и 15-й омсбр 2-й ОВА противника, наконец удалось завершить захват с. Ивановка, взяв под контроль ее западную часть", — указывает он.

По его информации, сейчас российское командование перебрасывает в Курскую область войска со второстепенных направлений — Харьковского, Купянского, Херсонского и, предположительно, Запорожского.

"Хотя наступательная операция ВСУ в Курской области имеет существенные перспективы относительно "вытягивания" резервов противника, причем даже стратегического уровня (если, конечно, они еще остались у него, в чем я сильно сомневаюсь), но прекращения российского наступления в ближайшее время, везде и сразу, я бы не ожидал", — пишет Машовец.

По его мнению, все может измениться, если на Курском операционном направлении у россиян произойдёт катастрофа — "по крайней мере, оперативного уровня, с четкой перспективой разрастания до стратегического".

"Вот в таком случае они действительно начнут вытаскивать войска из других операционных направлений, наплевав на какие-то малоизвестные хутора и села в Донецкой, Луганской или Харьковской областях", — считает украинский эксперт.