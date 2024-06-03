Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бывший лидер, генерал и первая женщина-кандидат: кто претендует на пост президента Ирана

Опубликовано:

Флаг Ирана
Флаг Ирана. Иллюстративное фото: Rainer Puster / EyeEm / Getty Images

В Иране стартовала предвыборная кампания кандидатов в президенты страны. На сегодня документы подали подали больше 20 человек, в том числе и бывший президент страны.

Как пишет ТАСС, впервые в истории Ирана в качестве кандидата в президенты зарегистрирована женщина - Зохре Элахиян. Об этом СМИ сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами. При этом, по словам Эслами, до этого трем женщинам было отказано в регистрации.

РБК пишет, что за кресло президента планирует побороться также бывший лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад. Он также уже подал документы на участие в выборах.

Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. При этом он пытался участвовать еще в двух выборах, но не был допущен до них.

Как отмечает издание, Ахмадинежад известен своей жесткой риторикой. Например, он не раз высказывался о терактах 11 сентября 2001 года в США, называя их фальсификацией с целью оправдания США "войны против терроризма" и вторжения в Афганистан.

Кроме того, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт существования холокоста как явления, характеризовал "сионистский режим" как "рассадник коррупции".

Кроме того, в 2006 году Ахмадинежад провозгласил, что "Иран присоединился к клубу ядерных держав".

По данным РИА Новости, к этому часу кандидатами в президенты зарегистрировались порядка 20 человек. Среди них: бывший спикер парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Сейед Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и другие известные политики.

Напомним, внеочередные выборы президента Ирана состоятся в конце июня. Действующий лидер страны Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая - вертолет, в котором летели президент и глава МИД, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту - и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

21 мая в иранском городе Тебризе началась церемония прощания с Ибрахимом Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе. Вчера, 23 мая, Ибрахим Раиси был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

На похороны президента Ирана от Казахстана поехал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Токаев еще 20 мая, после подтверждения гибели Раиси, направил телеграмму с соболезнованиями руководству страны. Позже президент Казахстана посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований.

Сообщалось также, что госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя авиакатастрофу, в которой погиб Раиси, заявил, что после гибели президента "иранскому народу, вероятно, стало лучше".

Позже генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обнародовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни президента и главы МИД Ирана. Эксперты исключили версию диверсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2111106-byvshiy-lider-general-i-pervaya-zhenshchina-kandidat-kto-pretenduet-na-post-prezidenta-irana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.