Бывший лидер, генерал и первая женщина-кандидат: кто претендует на пост президента Ирана

В Иране стартовала предвыборная кампания кандидатов в президенты страны. На сегодня документы подали подали больше 20 человек, в том числе и бывший президент страны.

Как пишет ТАСС, впервые в истории Ирана в качестве кандидата в президенты зарегистрирована женщина - Зохре Элахиян. Об этом СМИ сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами. При этом, по словам Эслами, до этого трем женщинам было отказано в регистрации.

РБК пишет, что за кресло президента планирует побороться также бывший лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад. Он также уже подал документы на участие в выборах.

Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. При этом он пытался участвовать еще в двух выборах, но не был допущен до них.

Как отмечает издание, Ахмадинежад известен своей жесткой риторикой. Например, он не раз высказывался о терактах 11 сентября 2001 года в США, называя их фальсификацией с целью оправдания США "войны против терроризма" и вторжения в Афганистан.

Кроме того, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт существования холокоста как явления, характеризовал "сионистский режим" как "рассадник коррупции".

Кроме того, в 2006 году Ахмадинежад провозгласил, что "Иран присоединился к клубу ядерных держав".

По данным РИА Новости, к этому часу кандидатами в президенты зарегистрировались порядка 20 человек. Среди них: бывший спикер парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Сейед Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и другие известные политики.

Напомним, внеочередные выборы президента Ирана состоятся в конце июня. Действующий лидер страны Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая - вертолет, в котором летели президент и глава МИД, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту - и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

21 мая в иранском городе Тебризе началась церемония прощания с Ибрахимом Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе. Вчера, 23 мая, Ибрахим Раиси был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

На похороны президента Ирана от Казахстана поехал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Токаев еще 20 мая, после подтверждения гибели Раиси, направил телеграмму с соболезнованиями руководству страны. Позже президент Казахстана посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований.

Сообщалось также, что госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя авиакатастрофу, в которой погиб Раиси, заявил, что после гибели президента "иранскому народу, вероятно, стало лучше".

Позже генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обнародовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни президента и главы МИД Ирана. Эксперты исключили версию диверсии.