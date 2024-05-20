Токаев высказался о гибели президента Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси - выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе.

Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", - говорится в телеграмме.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе: вертолет, на борту которого находился он, глава МИД и другие официальные лица, потерпел крушение в Восточном Азербайджане (провинция Ирана) в воскресенье.

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Теперь полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси, согласно Конституции, переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Российский эксперт называл возможные причины трагедии.

Также напомним, что Ибрахим Раиси стал президентом Ирана в июне 2021 года - тогда с избранием его поздравлял президент Касым-Жомарт Токаев.

Летом 2022 года Токаев по приглашению Раиси посещал Иран с официальным визитом. Главы государств провели переговоры в узком и широком форматах. А в последний раз лидеры виделись в сентябре прошлого года на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде, Иране. До поста президента с 2019 по 2021 год занимал должность главы судебной власти.

Во время своего участия в президентских выборах в 2021 году Раиси позиционировал себя как принципиальный защитник от коррупции в правительстве. В то же время он высказывался в поддержку переговоров о заключении международного ядерного соглашения, которое учитывало бы интересы Ирана.

Самые серьезные его соперники были дисквалифицированы за несколько недель до выборов. При явке избирателей чуть менее 50 процентов Ибрахим Раиси победил с подавляющим перевесом и вступил в должность в августе.