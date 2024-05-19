Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку (видео)

Вертолет, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, ссылаясь на иранское телевидение, спасательные команды сейчас пытаются попасть в район, где произошел инцидент.

РБК, ссылаясь на иранские СМИ, пишет, что в вертолете также находился глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Спасатели из Красного Полумесяца, а также представители вооруженных сил и правоохранительных органов начали поисковую операцию.

Агентство Tasnim передает, что поиски осложняются туманом, который стоит над местом, где сел вертолет.

Несмотря на сложные метеоусловия, спасатели полагают, что ЧП обошлось без человеческих жертв - об этом предварительно сообщил экипаж вертолета, потерпевшего крушение.

Два других министра, находившиеся в вертолетах, следовавших вместе с вертолетом президента, благополучно добрались до пункта назначения.

СМИ пишут, что провинция Восточный Азербайджан, в которой и случилось ЧП с вертолетом, находится примерно в 600 км к северо-западу от Тегерана, она граничит с Арменией и Азербайджаном.

Сегодня утром Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они открыли плотину Гыз-Каласы, расположенную на приграничной реке Аракс.