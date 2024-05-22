Стало известно, кто от Казахстана посетит похороны президента Ирана

На похороны президента Ирана Ибрахима Раиси от Казахстана поедет спикер мажилиса Ерлан Кошанов, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса парламента РК, соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева спикер мажилиса Ерлан Кошанов примет участие в похоронах президента Ирана Ибрахима Раиси", - говорится в сообщении.

К слову, сегодня мажилис свою работу начал на час раньше. Спикер Ерлан Кошанов открыл пленарное заседание, позже его сменила его заместитель – Дания Еспаева.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб 19 мая – вертолет, в котором он возвращался со встречи с главой Азербайджана Алиевым, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 июня. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

Вчера, 21 мая, в иранском городе Тебризе началась церемония прощания с Ибрахимом Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе.

К слову, в Иране уже выбрали дату внеочередных выборов президента – они пройдут в июне. Сам Раиси возглавлял страну с 2021 года.

Добавим, что свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана ранее выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев - он направил телеграмму с соболезнованиями руководству страны. Позже Токаев посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований.