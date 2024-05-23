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"Иранскому народу, вероятно, стало лучше": госсекретарь США о гибели президента Ирана

Опубликовано:

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен. Фото: John MacDougall / AFP via Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели главы Ирана Ибрахима Раиси, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше теперь, когда Раиси мертв".

Помимо этого, как пишет издание, Блинкен заявил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

Однако отмечается, что накануне госдепартамент США опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского президента.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб 19 мая – вертолет, в котором он возвращался со встречи с главой Азербайджана Алиевым, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 июня. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

21 мая в иранском городе Тебризе началась церемония прощания с Ибрахимом Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе. Вчера стало известно, что от Казахстана на похороны Раиси отправился спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

К слову, в Иране уже выбрали дату внеочередных выборов президента – они пройдут в июне. Сам Раиси возглавлял страну с 2021 года.

Добавим, что свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана ранее выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев - он направил телеграмму с соболезнованиями руководству страны. Позже Токаев посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2105451-iranskomu-narodu-veroyatno-stalo-luchshe-gossekretar-ssha-o-gibeli-prezidenta-irana/

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