Токаев посетил иранское посольство в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Ирана в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал Акорды. Он выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительства.

Президент оставил запись в книге соболезнований.

"С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации.

Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу", – написал глава государства.