Токаев посетил иранское посольство в Астане
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Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Ирана в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал Акорды. Он выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительства.
Президент оставил запись в книге соболезнований.
"С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации.
Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран.
От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу", – написал глава государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2104308-tokaev-posetil-iranskoe-posolstvo/