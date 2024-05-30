Крушение вертолета президента Раиси: эксперты исключили одну из главных версий катастрофы

Версия о падении вертолета президента Ирана из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена. Генштаб ВС Ирана предоставил второй отчет по расследованию, передает NUR.KZ со ссылкой на IRIB.

Как сообщает издание, информация об исключении диверсии опубликована во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы.

"По результатам исследования обломков вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения судна со склоном возвышенности, исключена", — говорится в документе.

В документе также указано, что по итогам изучения записей переговоров между пилотами никаких свидетельств возникновения на борту ЧС выявлено не было.

Отмечается, что все документы, связанные с проведением ремонта и обслуживания разбившегося судна тщательно изучены, и никаких дефектов, которые могли бы повлиять на полет воздушного судна, выявлено не было.

Вместе с тем, по данным Генштаба, пока не будет выяснена основная причина крушения воздушного судна, анализ и исследование данных продолжатся, а результаты будут предоставлены позже.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб 19 мая: вертолет, в котором он возвращался со встречи с главой Азербайджана Алиевым, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту - и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

21 мая в иранском городе Тебризе началась церемония прощания с Ибрахимом Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе. Вчера, 23 мая, Ибрахим Раиси был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

На похороны президента Ирана от Казахстана поехал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Токаев еще 20 мая, после подтверждения гибели Раиси, направил телеграмму с соболезнованиями руководству страны. Позже президент Казахстана посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований.

Сообщалось также, что госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя авиакатастрофу, в которой погиб Раиси, заявил, что после гибели президента "иранскому народу, вероятно, стало лучше".

Позже генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обнародовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни президента и главы МИД Ирана.

Добавим, что в Иране уже выбрали дату внеочередных выборов президента - они пройдут в июне. Сам Раиси возглавлял страну с 2021 года. Сейчас обязанности президента исполняет первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер.