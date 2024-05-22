"Это был не туман": стали известны новые детали крушения вертолета президента Ирана

В Иране раскрыли новые подробности крушения вертолета, в котором находились президент страны Ибрахим Раиси и еще несколько чиновников, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об обстоятельствах крушения судна и событиях после иранским журналистам рассказал глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили. Он находился в одном из двух вертолетов, следовавших в колонне вместе с вертолетом президента.

По словам Эсмаили, погодные условия во время полета были нормальными, облачность была в районе медного рудника Сунгун, который находится в иранской провинции Восточный Азербайджан, где произошло крушение.

"Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал", — рассказал чиновник.

По его словам, его вертолет отправился на поиски президентского, с которым не было связи уже полторы минуты, установить контакт с ним так и не удалось. Уже тогда допускалось, что Bell 212 разбился. Вертолет с Эсмаили сел на руднике Сунгун.

После этого начались попытки связаться с пропавшим вертолетом. На звонок ответил находившийся на борту вместе с Раиси имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

"Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один", — сообщил он.

Из его объяснения стало ясно, что Bell 212 разбился. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти.

Напомним, 19 мая стало известно, что вертолет, в котором находились президент Ирана и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение на северо-западе страны.

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились. Спасатели приступили к поискам переставшего выходить на связь судна, однако из-за сильного тумана в этой местности поиски длились больше 10 часов.

Изначально несколько иранских СМИ опубликовали информацию, что Раиси, находившийся в вертолете, жив, однако позже материалы были удалены.

20 мая на борту стало известно, что на борту никто не выжил. Теперь полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси, согласно Конституции, переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Соболезнования в связи с произошедшим выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев - он направил телеграмму руководству Ирана, а позже посетил посольство Ирана в Астане.