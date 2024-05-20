Названа дата внеочередных выборов президента Ирана

Внеочередные выборы президента Ирана должны состояться 28 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба республики, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами, внеочередные выборы президента страны должны состояться 28 июня, передает издание, ссылаясь на агентство Mehr.

"28 июня можно считать днем четырнадцатых (в истории Ирана - прим. издания) выборов президента. Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая", - сказал Эслами.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе: вертолет, на борту которого находился он, глава МИД и другие официальные лица, потерпел крушение в Восточном Азербайджане (провинция Ирана) в воскресенье.

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси, согласно Конституции, переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Раиси, также в Иране объявили пятидневный траур.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде, Иране. До поста президента с 2019 по 2021 год занимал должность главы судебной власти.

Во время своего участия в президентских выборах в 2021 году Раиси позиционировал себя как принципиальный защитник от коррупции в правительстве. В то же время он высказывался в поддержку переговоров о заключении международного ядерного соглашения, которое учитывало бы интересы Ирана.

Самые серьезные его соперники были дисквалифицированы за несколько недель до выборов. При явке избирателей чуть менее 50 процентов Ибрахим Раиси победил с подавляющим перевесом и вступил в должность в августе.