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Озвучены предварительные итоги расследования авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана

Опубликовано:

Машины экстренных служб в районе крушения вертолета
Машины экстренных служб в районе крушения вертолета. Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency/Anadolu via Getty Images

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обнародовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни президента и главы МИД Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Отчет публикуют иранские СМИ.

Как сообщают журналисты, согласно предварительным выводам, вертолет следовал по запланированному маршруту и не изменял траекторию полета.

Примерно за полторы минуты до крушения пилот связался с экипажем двух других вертолетов.

Причина крушения, согласно предварительным данным, - столкновение вертолета с возвышенностью.

Подчеркивается, что следов пуль на обломках разбившегося вертолета не обнаружили. В беседах диспетчеров с экипажем тоже ничего подозрительного не замечено.

Отмечается, что поиски упавшего судна велись всю ночь из-за тумана и сложности рельефа.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб 19 мая: вертолет, в котором он возвращался со встречи с главой Азербайджана Алиевым, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из трех вертолетов в президентской колонне, рассказал подробности крушения судна. По его словам, пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту - и примерно через 30 секунд вертолет Раиси пропал.

21 мая в иранском городе Тебризе началась церемония прощания с Ибрахимом Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе. Вчера, 23 мая, Ибрахим Раиси был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

На похороны президента Ирана от Казахстана поехал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Токаев еще 20 мая, после подтверждения гибели Раиси, направил телеграмму с соболезнованиями руководству страны. Позже президент Казахстана посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований.

Накануне сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя авиакатастрофу, в которой погиб Раиси, заявил, что после гибели президента "иранскому народу, вероятно, стало лучше".

Добавим, что в Иране уже выбрали дату внеочередных выборов президента - они пройдут в июне. Сам Раиси возглавлял страну с 2021 года. Сейчас обязанности президента исполняет первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106180-ozvucheny-predvaritelnye-itogi-rassledovaniya-aviakatastrofy-v-kotoroy-pogib-prezident-irana/

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