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В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси

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Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси
Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси. Фото: Anadolu/Getty Images

Президент Ирана Ибрахим Раиси, погибший в воскресенье в результате крушения вертолета, был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

Накануне погребальной процессии в Мешхеде — втором по величине иранском городе — развесили огромные фотографии покойного президента, а также черные флаги и исламские религиозные символы.

Плакаты с изображением погибшего президента Ирана
Плакаты с изображением погибшего президента Ирана. Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Женщины скорбят по погибшему президенту Ирана
Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси. Фото: Anadolu/Getty Images

Жители Ирана на похоронах президента
Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси. Фото: Ata Dadashi/Getty Images

Помимо Раиси, в результате крушения вертолета в гористой местности на северо-западе страны, у границы с Азербайджаном, погибли еще семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси
Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси. Фото: Ata Dadashi/Getty Images

В память о погибших в стране был объявлен пятидневный траур.

Накануне в Иране прошли церемонии прощания с погибшими, на которые собрались огромные толпы людей.

Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси
Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси. Фото: Atta Kenare/Getty Images

В четверг утром, перед тем как гроб с телом Раиси был доставлен в Мешхед, останки президента были с почетом провезены в кортеже по улицам города Бирдженд, где проститься с президентом также вышли тысячи людей.

Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси
Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси. Фото: Atta Kenare/Getty Images

В числе гостей траурной церемонии были замечены, в частности, президент Туниса Каис Саид, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, а также официальные представители еще шести десятков стран, сообщает агентство IRNA.

Официальные лица на похоронах президента Ирана
Официальные лица на похоронах президента Ирана. Фото: Anadolu/Getty Images

Страны Евросоюза не сочли необходимым делегировать на похороны своих представителей. Из европейских стран официально на церемонии присутствовали лишь Россия (в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина), Сербия и Беларусь.

Тело президента упокоилось в мавзолее Имама Резы — златоглавом архитектурном комплексе XIII века, которое мусульмане-шииты почитают как место упокоения имама Али аль-Резы. Именно вокруг этого захоронения и вырос второй по численности населения иранский город.

Многие в Иране считали 63-летнего Раиси возможным преемником его наставника, 85-летнего Али Хаменеи, на посту верховного лидера страны.

В среду Хаменеи возглавил траурную процессию, преклонив колени перед останками восьми погибших мужчин и назвав разбившегося президента мучеником.

Следуя пожеланиям аятоллы, Раиси последовательно проводил жесткую политику, направленную на укрепление в стране власти исламского духовенства, не гнушаясь репрессиями в отношении своих политических оппонентов.

Жесткую позицию президент Раиси занимал и по многим внешнеполитическим вопросам, таким как переговоры с Вашингтоном по поводу возобновления ядерной сделки, заключенной с администрацией Барака Обамы в 2015 году и расторгнутой при президенте Дональде Трампе.

Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня. До этого обязанности главы государства будет временно исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106009-v-irane-pohoronili-pogibshego-v-aviakatastrofe-prezidenta-ibrahima-raisi/

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