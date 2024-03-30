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Теракт в "Крокусе": число пострадавших выросло до 551. МЧС России озвучило новые данные

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Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла"
Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла". Фото: МЧС России

Количество пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье спустя 9 дней после трагедии увеличилось до 551. Такие данные озвучили в МЧС России.

Спустя девять дней после трагедии число пострадавших возросло. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС России, на сегодняшний день в результате теракта общее число пострадавших и погибших составило 695 человек (в том числе 15 детей), из них 551 человек пострадал, 144 человека погибли (в том числе 5 детей).

" По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года по МСК в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, вчера сообщалось, что количество пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 382 человек. Также стало известно о смерти гражданина Беларуси, получившего пулевые ранения. Таким образом число погибших увеличилось до 144 человек.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Вчера в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2075901-terakt-v-krokuse-chislo-ranenyh-vyroslo-do-551-mchs-rossii-ozvuchilo-novye-dannye/

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