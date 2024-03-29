Теракт в "Крокусе": увеличилось число погибших и пострадавших

Количество пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 382 человек. Также стало известно о смерти гражданина Беларуси, получившего пулевые ранения.

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске увеличилось до 144 человек. Как сообщило посольство Беларуси в РФ в Telegram, еще одной жертвой происшествия стал их гражданин 1981 года рождения, получивший многочисленные пулевые ранения.

За жизнь мужчины боролись врачи московской больницы им. Боткина. Но спасти его не удалось.

По информации РБК, ранее сообщалось о гибели двух граждан Беларуси — женщины 1978 года рождения и мужчины 1981 года рождения.

Между тем, как сообщили ТАСС в центре медицины катастроф, количество пострадавших увеличилось до 382 граждан. Большинство из них получило амбулаторную помощь.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Вчера в СК РФ сообщили о задержании еще одного подозреваемого в организации теракта.