Теракт в "Крокусе": арестован девятый подозреваемый

Сегодня в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает NUR.KZ со ссылкой на московский суд.

Накануне в СК РФ сообщили о задержании еще одного фигуранта по делу о произошедшем теракте.

Сегодня, 29 марта, суд избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику организации теракта в "Крокус Сити Холл".

"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении уроженца Республики Таджикистан Лутфуллои Назримад, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу - подозреваемого отправили под стражу до 22 мая текущего года.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Сегодня стало известно, что количество пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 382 человек. Также стало известно о смерти гражданина Беларуси, получившего пулевые ранения.