Теракт в "Крокусе": арестован девятый подозреваемый
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Сегодня в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает NUR.KZ со ссылкой на московский суд.
Накануне в СК РФ сообщили о задержании еще одного фигуранта по делу о произошедшем теракте.
Сегодня, 29 марта, суд избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику организации теракта в "Крокус Сити Холл".
"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении уроженца Республики Таджикистан Лутфуллои Назримад, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении суда.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу - подозреваемого отправили под стражу до 22 мая текущего года.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.
Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.
Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Сегодня стало известно, что количество пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 382 человек. Также стало известно о смерти гражданина Беларуси, получившего пулевые ранения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075745-terakt-v-krokuse-arestovan-devyatyy-podozrevaemyy/