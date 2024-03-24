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Владелец "Крокус Сити Холла" впервые прокомментировал теракт

Опубликовано:

Араз Агаларов
Араз Агаларов. Фото: instagram.com/agalarovaras

Владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт. Он вместе с сыном Эмином и директором филиала Романом Грачевым приехал на место ЧП, передает РБК.

"Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило", - сказал Араз Агаларов.

По его словам, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра.

"С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются "контролеры", - отметил владелец "Крокус Сити Холла".

Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.

Между тем российская компания "Крокус Интернешнл", владеющая концертным залом "Крокус Сити Холл", в своем официальном Telegram-канале выразила глубокие соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни сотни людей.

"Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии.

В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта", - отметили в компании.

Здесь заявили, что никогда не забудут тех, кто пал жертвой террористов.

"То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", - сообщили в "Крокус Интернешнл".

Стрельба в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

В настоящее время известно о 133 погибших, пострадали более сотни человек. Также, по информации медиков, как минимум трое погибших - дети.

В МИД Казахстана рассказывали, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

В ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

Сегодня, 24 марта, в России день общенационального траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072688-vladelets-krokus-siti-holla-vpervye-prokommentiroval-terakt/

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