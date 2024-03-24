Победительница конкурса красоты погибла при нападении на "Крокус Сити Холл"

Победительница конкурса красоты "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова погибла в результате нападения на подмосковный "Крокус Сити Холл", передает РИА Новости.

В списке погибших МЧС РФ была указана Екатерина Новоселова. Информацию о том, что жертвой теракта стала обладательница титула "Мисс Тверь-2001", подтвердила экс-директор модельного агентства "Шарм" Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году.

"Это действительно произошло так, трагедия большая", - сказала Ольга Даргевич.

Она пояснила, что информация сначала появилась в СМИ.

"Написала маме Кати, говорю – или журналисты тут что-то пишут, или ошибка какая, все ли с Катей в порядке? Она мне только два слова написала, что Катя погибла", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, ранее Екатерина проживала в Твери, участвовала в показах и конкурсах не только в Твери, но и в других регионах. В 2001 году стала обладательницей титула "Мисс Тверь". Закончила университет, работала в банке, а затем переехала в Москву.

"У нее двое прекрасных детей – мальчик и девочка. Очень светлая, очень добрая девушка… Очень умненькая девочка, наидобрейший человек. Мы в шоке, просто до сих пор не верится, что такая трагедия произошла", - отметила Даргевич.

Стрельба в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

В настоящее время известно о 133 погибших, пострадали более сотни человек. Также, по информации медиков, как минимум трое погибших - дети.

В МИД Казахстана рассказывали, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

В ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

Сегодня, 24 марта, в России день общенационального траура.