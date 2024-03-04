Трамп впервые проиграл сопернице в праймериз после побед сразу в трех штатах за день
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В субботу Дональд Трамп победил в праймериз еще в трех американских штатах. А его главная соперница по партии Никки Хейли одержала в городе Вашингтоне свою первую победу.
Дональд Трамп в минувшую субботу одержал победу в праймериз еще в трех штатах – Миссури, Мичигане и Айдахо, передает BBC.
Между тем опрос New York Times и Siena показал, что 48% американских избирателей поддержали бы Трампа в возможной президентской гонке против Байдена. 43% проголосовали за нынешнего главу США.
Кроме того, вчера соперница Трампа Никки Хейли одержала свою первую победу на предварительных выборах в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает The New York Times. Хейли набрала 62,8% голосов, тогда как Трамп – 33,3%.
Для справки: на сайте Британской энциклопедии говорится, что праймериз проводятся во всех штатах США и представляют собой предварительные выборы, на которых избиратели определяют кандидатов от своей партии (Демократической или Республиканской).
Ранее в штате Иллинойс запретили Дональду Трампу участвовать в праймериз. Его адвокатам дали время до 1 марта обжаловать приговор, вынесенный судом. А до этого Трамп победил в предварительном голосовании в Мичигане и Южной Каролине.
Предстоящие выборы президента США
В январе республиканец и губернатор штата Флориды Рон Десантис объявил о выходе из гонки за кресло президента США, поддержав Дональда Трампа, при этом назвав Никки Хейли представительницей "переупакованной формы подогретого корпоративизма". Таким образом, Хейли стала единственной соперницей Трампа на пути к званию кандидата от Республиканской партии на президентских выборах.
Последний ранее высказывался о сопернице, назвав ее "недостаточно умной" и заявив, что не возьмет ее на должность вице-президента, если выиграет выборы. До этого Трамп одержал победу на выборах кандидата от республиканцев в одном из штатов – Айове.
В начале февраля Никки Хейли, претендующая на пост кандидата в президенты США от республиканцев, попросила о дополнительной охране из-за участившихся угроз. Перед этим Трамп с большим отрывом одержал победу на кокусах в Неваде.
Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии остаются Дональд Трамп и Никки Хейли.
От демократов:
- Джо Байден;
- Дин Филлипс.
Независимые кандидаты:
- активист и писатель Корнел Уэст;
- активистка и врач Джилл Стайн;
- Роберт Кеннеди-младший.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064272-tramp-vpervye-proigral-sopernitse-v-praymeriz-posle-pobed-srazu-v-treh-shtatah-za-den/