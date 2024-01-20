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"Недостаточно умна": Трамп резко высказался о своей конкурентке на выборах

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Дональд Трамп и Никки Хейли в 2018 году
Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото: Mark Wilson / Getty Images

Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, высказался о своей оппонентке из Республиканской партии Никки Хейли, назвав ее "недостаточно умной", передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с избирателями в штате Нью-Гэмпшир заявил, что его оппонентка Никки Хейли не может претендовать на то, чтобы стать вице-президентом, если он вдруг выиграет президентскую гонку.

"Она недостаточно жесткая. Она недостаточно умна. И ее недостаточно уважают. Она не справится с этой работой. Она не сможет справиться с президентом Си. Она не сможет справиться с Путиным и Ким Чен Ыном", – жестко высказался Трамп.

К слову, Никки Хейли, которая также претендует от Республиканской партии на пост президента США, при Трампе работала послом в ООН. Как отмечает издание, оба политика публично рассорились после того, как она объявила о намерении баллотироваться.

Отмечается, что кандидатами на пост вице-президента при возможной победе Трампа на выборах президента США ранее назывались Тим Скотт и Элиза Стефаник.

Тем временем, по информации CNN, от Республиканской партии осталось всего три кандидата:

  • Дональд Трамп;
  • губернатор Флориды Рон ДеСантис;
  • бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Напомним, что недавно Дональд Трамп победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в одном из штатов – Айове. После этого экс-губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон решил отказаться от участия в борьбе за пост президента США. Перед этим гонку покинул республиканец Вивек Рамасвами – самый молодой кандидат.

Сразу после победы в Айове Трамп предстал перед судом на Манхэттене, где слушалось дело по обвинению его в клевете.

К слову, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056559-nedostatochno-umna-tramp-rezko-vyskazalsya-o-svoey-konkurentke-na-vyborah/

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