Трамп победил в голосовании в штате, где в 2020 году проиграл Байдену

Дональд Трамп побеждает на праймериз в Мичигане. В 2020 году во время президентских выборов именно в этом штате он проиграл Джо Байдену, пишет NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Дональд Трамп в шестой раз подряд одерживает победу на праймериз в штате Мичиган. Согласно подсчетам 84,2% голосов, экс-президент США набрал 68,3% голосов избирателей.

Следом за ним – его главная оппонентка, республиканка Никки Хейли с 26,5%.

Что касается результатов праймериз Демократической партии, лидирует действующий глава государства Джо Байден, набравший 81,5% голосов при подсчете 72,3% всех голосов.

Отметим, что во время выборов президента США в 2020 году, в ноябре именно в штате Мичиган Байден одержал победу над Трампом. При этом победа первого стала возможной благодаря результатам в округе Уэйн – действующий американский лидер тогда получил 587 074 голоса по сравнению с 264 149 голосами Трампа.

Экс-президент США попытался отменить результаты выборов посредством судебных исков и с помощью Коллегии выборщиков.

Для справки: на сайте Британской энциклопедии говорится, что праймериз проводятся во всех штатах США и представляют собой предварительные выборы, на которых избиратели определяют кандидатов от своей партии (Демократической или Республиканской).

Напомним, несколько дней назад Трамп сообщил, что одержал победу на праймериз в штате Южная Каролина.

Предстоящие выборы президента США

В январе республиканец и губернатор штата Флориды Рон Десантис объявил о выходе из гонки за кресло президента США, поддержав Дональда Трампа, при этом назвав Никки Хейли представительницей "переупакованной формы подогретого корпоративизма". Таким образом, Хейли стала единственной соперницей Трампа на пути к званию кандидата от Республиканской партии на президентских выборах.

Последний ранее высказывался о сопернице, назвав ее "недостаточно умной" и заявив, что не возьмет ее на должность вице-президента, если выиграет выборы. До этого Трамп одержал победу на выборах кандидата от республиканцев в одном из штатов – Айове. В начале февраля Никки Хейли, претендующая на пост кандидата в президенты США от республиканцев, попросила о дополнительной охране из-за участившихся угроз.

Ранее Дональд Трамп с большим отрывом одержал победу на кокусах в Неваде.

Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии остаются Дональд Трамп и Никки Хейли.

От демократов:

Джо Байден;

Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

активист и писатель Корнел Уэст;

активистка и врач Джилл Стайн;

Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.