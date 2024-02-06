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Соперница Трампа на выборах США от республиканцев попросила госзащиты из-за угроз

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Никки Хейли
Никки Хейли. Фото: Brandon Bell / Getty Images

Никки Хейли, претендующая на пост кандидата в президенты США от республиканцев, попросила о дополнительной охране из-за участившихся угроз, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Главная соперница Дональда Трампа в борьбе за пост кандидата на выборах президента от Республиканской партии Никки Хейли обратилась за защитой в Секретную службу США в связи с участившимися угрозами.

"Мы столкнулись с рядом трудностей. Это не остановит меня от того, чтобы делать то, что мне нужно", – сказала Хейли.

Сообщается, что в конце прошлой недели в Колумбии, штате Северная Каролина, некая женщина попыталась прорваться к ней на сцену, но была вовремя задержана охраной Хейли. Также на мероприятиях в рамках ее кампании часто появляются демонстранты, недовольные ее поддержкой Украины и Израиля.

Напомним, в январе республиканец и губернатор штата Флориды Рон Десантис объявил о выходе из гонки за кресло президента США, поддержав Дональда Трампа и при этом назвав Никки Хейли представительницей "переупакованной формы подогретого корпоративизма". Таким образом, Хейли стала единственной соперницей Трампа на пути к званию кандидата от Республиканской партии на президентских выборах.

Последний ранее высказывался о сопернице, назвав ее "недостаточно умной" и заявив, что не возьмет ее на должность вице-президента, если выиграет выборы. До этого Трамп одержал победу на выборах кандидата от республиканцев в одном из штатов – Айове. Отметим, что при Трампе Хейли занимала должность посла США при ООН.

Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии остаются Дональд Трамп и Никки Хейли.От демократов:

  • Джо Байден;
  • Мэриэнн Уильямсон;
  • Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

  • активист и писатель Корнел Уэст;
  • активистка и врач Джилл Стайн;
  • Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059384-sopernitsa-trampa-na-vyborah-ssha-ot-respublikantsev-poprosila-goszaschity-iz-za-ugroz/

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