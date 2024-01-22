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Главный соперник Трампа от республиканцев объявил о выходе из президентской гонки

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Рон Десантис
Рон Десантис. Фото: Rebecca S. Gratz for The Washington Post via Getty Images

Губернатор штата Флориды Рон Десантис объявил о выходе из гонки за кресло президента США. Видеообращением к американцам он поделился в соцсетях, передает NUR.KZ.

Соответствующее видеообращение Десантис опубликовал в соцсети X. Видео он подписал цитатой Уинстона Черчилля: "Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное — мужество продолжать".

Перевод его речи приводит РБК.

"Я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе", — заявил Десантис в видеообращении.

Губернатор Флориды отметил, что большинство избирателей-республиканцев на праймериз "хотят дать Дональду Трампу еще один шанс", а, несмотря на разногласия между ним и Десантисом в прошлом, бывший президент США "превосходит" действующего Джо Байдена.

"Я подписал обязательство поддержать кандидата от республиканцев, и я выполню это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или переупакованной форме подогретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли", — заявил он.

При этом как пишет Bloomberg, новый опрос CNN и Университета Нью-Гэмпшира показал, что Десантис набирает всего 6% голосов республиканцев штата, в то время как у Трампа 50%, а у бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — 39%.

Несмотря на это, некоторые спонсоры кампании Десантиса хотят, чтобы он сохранил "политический капитал", чтобы он потенциально мог снова баллотироваться на пост президента в 2028 году.

"Десантису всего 45 лет, и доноры видят в нем потенциал для того, чтобы снова баллотироваться на более высокий пост, когда Трампа больше не будет в избирательном бюллетене", - говорится в материале агентства.

Незадолго до объявления Десантиса СМИ писали, что он и его штаб обсуждают выход из праймериз до выборов 23 января в штате Нью-Гэмпшир, чтобы "избежать позорного финиша на третьем месте". В первых праймериз в штате Айова Десантис набрал 21,2% голосов, заняв второе место. Лидер гонки, Трамп, получил почти вдвое больше голосов — 51%.

Однако по данным других СМИ, у Десантиса просто не хватило средств для дальнейшего участия в гонке.

Десантис объявил об участии в выборах президента США в мае прошлого года. Его считали главным соперником Трампа. Сам бывший президент также называл губернатора Флориды своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев.

Напомним, на прошлой неделе в штате Айова началось внутрипартийное голосование избирателей-республиканцев (кокусы). В этом голосовании, по результатам подсчета более 90% голосов, Трамп одерживает убедительную победу: за него выступили более 50% республиканских избирателей штата.

После этого стало известно, что Вивек Рамасвами, также представляющий республиканцев, выбыл из президентских гонок в США. Вместе с этим он сообщил, что поддерживает в дальнейшей гонке Дональда Трампа.

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, ранее также выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, на днахя тоже выбыл из президентской гонки.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056634-glavnyy-sopernik-trampa-ot-respublikantsev-obyavil-o-vyhode-iz-prezidentskoy-gonki/

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