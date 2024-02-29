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Третий штат запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Jim Watson/Getty Images

Суд штата Иллинойс поручил исключить экс-президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на праймериз 19 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на Chicago Sun Times.

Адвокаты Трампа могут обжаловать решение судьи до 1 марта.

При этом сама судья отметила, что это не окончательное решение, поскольку оно может быть изменено судом более высокой инстанции.

РБК уточняет, что праймериз в Иллинойсе дадут победившему кандидату голоса 64 делегатов. По количеству делегатов Иллинойс занимает шестое место, незначительно опережая Джорджию.

Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда, сообщила их адвокат Кэрин Ледерер.

"Что мы считаем невероятно важным в этом решении — и той деталью, которая потенциально отличает его от пересмотра Верховным судом Соединенных Штатов, — это то, что судья Портер действительно ознакомилась с доказательствами, которые были ей представлены", — цитирует издание Ледерер.

Напомним, до этого Трампа сняли с праймериз в двух штатах — Колорадо и Мэн. Эти решения были связаны с 14-й поправкой к Конституции США, Трамп их обжаловал.

При этом накануне стало известно, что Трамп одержал победу на праймериз в Мичигане. А несколько дней назад Трамп сообщил о своей победе на праймериз в штате Южная Каролина.

Для справки: на сайте Британской энциклопедии говорится, что праймериз проводятся во всех штатах США и представляют собой предварительные выборы, на которых избиратели определяют кандидатов от своей партии (Демократической или Республиканской).

Предстоящие выборы президента США

В январе республиканец и губернатор штата Флориды Рон Десантис объявил о выходе из гонки за кресло президента США, поддержав Дональда Трампа, при этом назвав Никки Хейли представительницей "переупакованной формы подогретого корпоративизма". Таким образом, Хейли стала единственной соперницей Трампа на пути к званию кандидата от Республиканской партии на президентских выборах.

Последний ранее высказывался о сопернице, назвав ее "недостаточно умной" и заявив, что не возьмет ее на должность вице-президента, если выиграет выборы. До этого Трамп одержал победу на выборах кандидата от республиканцев в одном из штатов – Айове.

В начале февраля Никки Хейли, претендующая на пост кандидата в президенты США от республиканцев, попросила о дополнительной охране из-за участившихся угроз.

Ранее Дональд Трамп с большим отрывом одержал победу на кокусах в Неваде.

Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии остаются Дональд Трамп и Никки Хейли.

От демократов:

  • Джо Байден;
  • Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

  • активист и писатель Корнел Уэст;
  • активистка и врач Джилл Стайн;
  • Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063616-tretiy-shtat-zapretil-donaldu-trampu-uchastvovat-v-praymeriz/

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