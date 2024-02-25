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Трамп заявил о своей победе на праймериз в Южной Каролине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что одержал победу на праймериз (первичных выборах) в штате Южная Каролина, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

"Для меня большая честь получить наибольшее количество голосов в истории штата – я сейчас с сенатором Линдси Грэмом, и он только что сказал мне, что мы получили самое большое количество голосов – мы побили предыдущий рекорд. Так что это отличный комплимент всем людям и тому, что Америка снова становится великой", – сказал Трамп.

Также журналисты спросили у Трампа, хочет ли он, чтобы Никки Хейли вышла из гонки,

"Я действительно думаю о том, что нам нужно победить Джо Байдена. Я не знаю, участвует ли она вообще в гонке, потому что, вы знаете, я устанавливал рекорды в каждом штате. Я не уверен, что она действительно участвует в гонке", – заявил экс-президент США.

Трамп добавил, что день выборов, 5 ноября, "будет, пожалуй, самой важной датой в истории страны".

Тем временем Никки Хейли после очередного поражения заявила, что планирует продолжить борьбу за выдвижение от республиканской партии.

Напомним, в январе республиканец и губернатор штата Флориды Рон Десантис объявил о выходе из гонки за кресло президента США, поддержав Дональда Трампа и при этом назвав Никки Хейли представительницей "переупакованной формы подогретого корпоративизма". Таким образом, Хейли стала единственной соперницей Трампа на пути к званию кандидата от Республиканской партии на президентских выборах.

Последний ранее высказывался о сопернице, назвав ее "недостаточно умной" и заявив, что не возьмет ее на должность вице-президента, если выиграет выборы. До этого Трамп одержал победу на выборах кандидата от республиканцев в одном из штатов – Айове.

В начале февраля Никки Хейли, претендующая на пост кандидата в президенты США от республиканцев, попросила о дополнительной охране из-за участившихся угроз.

Также в этом месяце Дональд Трамп с большим отрывом одержал победу на кокусах в Неваде.

Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии остаются Дональд Трамп и Никки Хейли.

От демократов:

  • Джо Байден;
  • Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

  • активист и писатель Корнел Уэст;
  • активистка и врач Джилл Стайн;
  • Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062839-tramp-zayavil-o-svoey-pobede-na-praymeriz-v-yuzhnoy-karoline/

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