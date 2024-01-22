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Последняя оставшаяся соперница Трампа от республиканцев высказалась об участии в выборах

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Никки Хейли
Никки Хейли. Фото: Joe Raedle / Getty Images

После выхода Рона ДеСантиса из предвыборной гонки Никки Хейли – единственная оппонентка Дональда Трампа от республиканцев – высказалась по этому поводу, пишет NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Недавно губернатор штата Флориды Рон Десантис объявил о выходе из гонки за кресло президента США, поддержав Дональда Трампа и при этом назвав кандидатку Никки Хейли представительницей "переупакованной формы подогретого корпоративизма".

Таким образом, представителей Республиканской партии, продолжающих на данный момент борьбу, осталось всего двое – Трамп и Хейли. Последняя уже отреагировала на выход ДеСантиса. Во время встречи с избирателями в городе Сибруке, штат Северная Каролина, она пожелала ему всего хорошего.

"Мы только что узнали, что Рон ДеСантис выбыл из гонки. Я хочу сказать Рону, что он отлично провел гонку, был хорошим губернатором, и мы желаем ему всего хорошего.

Теперь остались один мужчина и одна леди. А пока я оставляю вас с этим: пусть победит лучшая женщина", – заявила Хейли.

После этого в беседе с корреспондентом CNN она раскритиковала действующего президента США Джо Байдена и Трампа.

"Если бы кто-то из них был хорош, я бы не баллотировалась", – отметила Хейли.

Напомним, недавно Дональд Трамп высказался о Никки Хейли, назвав ее "недостаточно умной" и заявив, что не возьмет ее на должность вице-президента, если выиграет выборы. До этого Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в одном из штатов – Айове. Отметим, что при Трампе Хейли занимала должность посла США при ООН.

Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии остаются Дональд Трамп и Никки Хейли.

От демократов:

  • Джо Байден;
  • Мэриэнн Уильямсон;
  • Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

  • активист и писатель Корнел Уэст;
  • активистка и врач Джилл Стайн;
  • Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056675-poslednyaya-ostavshayasya-sopernitsa-trampa-ot-respublikantsev-vyskazalas-ob-uchastii-v-vyborah/

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