Выборы в Айове: Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев

Дональд Трамп победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в Айове. Этот штат первым провел голосование за политика, который должен будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом, которая пройдет осенью этого года.

Республиканская партия Айовы выбирала кандидата по процедуре кокуса, когда члены партии собираются на каждом участке (обычно в школе, общественном центре или другом похожем месте).

Имеющие право голоса избиратели сначала обсуждали кандидатов, а потом писали своего фаворита на листке бумаги и передавали его председателю собрания. Тот считал голоса и отправлял их в партийный офис штата, который подсчитывает и публикует результаты, обычно в течение нескольких часов.

Голосование на кокусе в Айове началось в 19:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу) и продолжалось несколько часов. Оно проходило в условиях рекордных морозов: температура в штате сейчас опускается до минус 23 градусов Цельсия.

По результатам подсчета более 90% голосов Трамп одерживает убедительную победу: за него выступили более 50% республиканских избирателей штата.

Таким образом он получит по меньшей мере 20 делегатов на республиканском национальном съезде, где будет выбран кандидат в президенты (штат Айова на нем представляют 40 делегатов).

Ранее сообщалось, что за второе место после Трампа (которому прочили победу и ранее) разворачивается серьезная борьба.

Согласно опросам, бывший посол в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон ДеСантис идут почти вровень, хотя по результатам последнего опроса Хейли немного опережает ДеСантиса — 20% против 16% соответственно.

По результатам кокусов в Айове второе место занимает ДеСантис — он получил чуть более 21% голосов. На третьем месте оказалась Хейли с результатом примерно 19%.

Занявший третью позицию бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и призывает своих сторонников поддержать Дональда Трампа.

По данным опроса, проведенного журналистами CBS News во время кокусов, самым важным для местных республиканцев вопросом остается проблема иммиграции, а на втором месте — экономическая политика.

В течение последнего времени республиканские политики требуют от президента Джо Байдена резко ужесточить борьбу с нелегальной иммиграцией в США и укрепить защиту границ страны с Мексикой.

Одной из главных причин, по которым Сенат США пока может утвердить масштабный пакет военной помощи Украине, остается конфликт между республиканцами и демократами из-за миграционной политики.

"Это партия Трампа"

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в США

Опрос жителей Айовы, принимающих участие в республиканском кокусе в понедельник вечером, помогает понять, почему кампания Трампа за переизбрание пока идет успешно.

Около половины республиканцев на этом кокусе считают себя частью движения Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Подавляющее большинство участников считают, что Трамп на самом деле победил на президентских выборах 2020 года. Доля тех, кто в это верит, в общем числе сторонников Трампа достигает 90%.

Такая статистика логично сочетается с опросом, который CBS News провел в эти выходные: согласно его результатам, более 70% республиканцев считают, что Трамп "совершенно точно" может победить Джо Байдена на выборах 2024 года. Их намного больше, чем тех, кто верит в победу Хейли или ДеСантиса.

Обычно проигравшие на выборах кандидаты в президенты быстро уходили из памяти людей, они не могли избавиться от последствий поражения.

Но Трамп сумел убедить республиканцев — как здесь, в Айове, так и по всей стране, — что он на самом деле не проиграл.

И это одна из причин, по которым ему прочили победу на выборах в понедельник вечером.