В России заявили, что готовы передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в РФ готовы передать Украине тела военнопленных, погибших в конце января, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила информагентству, что Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. (...) Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", – сказала она.

Омбудсмен добавила, что находится в контакте с Киевом по делу о крушении самолета. По ее словам, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.

Крушение Ил-76 в России

Напомним, 24 января 2024 года самолет Ил-76 потерпел крушение под Белгородом. По данным Минобороны России, на борту находились пленные солдаты ВСУ – их готовили к обмену между сторонами конфликта.

По информации ведомства, всего на борту находились 74 человек – экипаж и пленные. Все они погибли. Произошедшее там назвали терактом.

Позже на месте крушения были найдены два бортовых самописца. Их передали следствию.

Военные эксперты рассказали Русской службе Би-би-си, что, скорее всего, самолет Ил-76 был сбит зенитной ракетой.

Как отмечали корреспонденты, Россия с самого начала настаивала, что самолет сбила Украина. В Минобороны страны утверждали, что им удалось зафиксировать пуск двух украинских ракет.

С украинской стороны наиболее развернутое объяснение случившемуся дало Главное управление разведки (ГУР) – в нем прямо не говорится, из-за чего разбился Ил-76, но при этом утверждается, что Москва не проинформировала Киев о том, что в это время этим маршрутом будет перемещаться самолет с пленными.

Также выяснилось, что штурман, погибший при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области России, оказался уроженцем Казахстана. Он также прилетал страну во время январских событий.

Через несколько дней после трагедии о ней высказался президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что не исключает вероятности того, что самолет был сбит украинской стороной по ошибке.

При этом через неделю после крушения россия и Украина все же обменялись пленными.