Крушение самолета Ил-76: Минобороны России подтвердило гибель 74 человек

Экипаж и все пассажиры потерпевшего крушение самолета Ил-76 погибли. На борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных военнослужащих ВСУ.

Как сообщает РИА Новости, экипаж и все пассажиры самолета Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом, погибли.

"Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - сообщает издание со ссылкой на информацию Минобороны России.

По данным РБК, на борту самолета находились 74 человека, в том числе 65 пленных военнослужащих ВСУ. Самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта.

"Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Сегодня, 24 января, по данным издания, должен был состояться обмен пленными "192 на 192". Сообщается, что следом за разбившимся Ил-76 летел второй самолет с 80 пленными на борту, но его успели развернуть.

Позже Минобороны России, как сообщает РИА Новости, назвало ракетный удар ВСУ по Ил-76 терактом.

"Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена", - говорится в заявлении российского ведомства.

Между тем, как сообщает УНИАН, представитель украинской разведки подтвердил, что сегодня был запланирован обмен, но никаких процессов пока не происходит. Сейчас, как пишет издание, Украина проверяет информацию российской стороны о том, что на борту Ил-76, который упал в Белгородской области, могли находиться военнопленные.

Как отмечается на сайте РИА Новости, Ил-76 (по коду НАТО Candid — "прямой, искренний") - советский и российский военно-транспортный тяжелый самолет. Разработан конструкторским бюро Ильюшина.

Самолет предназначается для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения. Является первым в истории Советского Союза транспортным военным самолетом с турбореактивными двигателями. Самолет способен поставлять грузы наибольшей массой 28-60 т на дистанции 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч (наибольший вес транспортируемого груза и дальность полета связаны с модификацией).

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76, перевозивший пленных, потерпел крушение под Белгородом.