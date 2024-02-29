Шольц заявил, что Германия не будет отправлять своих военных в Украину

Канцлер ФРГ высказался по поводу возможности отправки сил НАТО в Украину, о которой ранее заявлял Эммануэль Макрон. По словам Олафа Шольца, Германия и НАТО не являются стороной конфликта.

По данным РИА Новости, канцлер Германии Олаф Шольц выпустил видеообращение, в котором заявил, что НАТО не станет стороной конфликта в Украине.

"НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженных сил Германии в Украину!" – заявил Шольц.

Однако канцлер сообщил, что Германия вместе со своими союзниками работает над увеличением помощи Украине.

Напомним, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины. Также он заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.

Это высказывание прокомментировали многие мировые лидеры. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что планов отправки боевых войск НАТО на украинскую территорию нет". А Шольц еще тогда заявлял, что ФРГ не рассматривает отправку войск на поле боя.

При этом, как отмечает издание Politico, в последнее время разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды.

Как пишут эксперты, заявление французского лидера резко контрастируют с позицией канцлера Олафа Шольца, который незадолго до отъезда на саммит в Париже выдвинул противоположный аргумент, предупредив об опасности реакции России, если его правительство отправит на Украину ракеты большой дальности "Таурус" немецкого производства.

Немецкие официальные лица подчеркивают, что, хотя Макрон готов жестко говорить об Украине, он не предпринял достаточно действий по сравнению с тем, что делает Берлин.

На это французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем германцы.

"Многие из тех, кто говорит "никогда, никогда" сегодня, были теми же людьми, которые говорили "никогда, никогда танки, никогда, никогда самолеты, никогда, никогда ракеты большой дальности, никогда, никогда это" два года назад. Я напоминаю вам, что два года назад многие за этим столом говорили: "Мы предложим спальные мешки и шлемы", – заявил после саммита Макрон.