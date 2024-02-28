Китай призвал снижать напряженность в Украине после слов Макрона

В МИД Китая прокомментировали слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск в Украину, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя высказывание Эммануэля Макрона, заявила, что все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта в Украине.

"Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий", – сказала дипломат.

По ее словам, Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Для этого спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы. Турне китайского дипломата начнется 2 марта.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины. Также он заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.

Это высказывание прокомментировали многие мировые лидеры. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что планов отправки боевых войск НАТО на украинскую территорию нет".

При этом отметим, что год назад, в конце февраля 2023 года Китай публиковал план мирного урегулирования ситуации в Украине, который подвергся критике со стороны некоторых западных лидеров.

Также мы писали о том, что Казахстан тогда поддержал позицию Китая по урегулированию российско-украинского кризиса.