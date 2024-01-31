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Новости русской службы Би-би-си

Россия и Украина обменялись пленными после крушения Ил-76. Почему это важно

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Флаг России и Украины
Флаги России и Украины. Иллюстративное фото: 3dmitry/Getty Images

Россия и Украина сообщили о крупном обмене военнопленными. Неделю назад обмен был сорван в связи с крушением российского Ил-76 в Белгородской области. Москва заявляет, что ВСУ сбили самолет с украинскими пленными, Киев это не подтверждал.

Первым об обмене сообщило Минобороны России: по версии ведомства, 31 января в результате переговоров возвращены 195 российских военнослужащих, взамен передано "ровно 195 военнопленных ВСУ".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал другую цифру, подтверждая информацию о состоявшемся обмене. "Наши дома. 207 ребят. Возвращаем, несмотря ни на что", — заявил он в телеграм-канале, опубликовав фото и поблагодарив начальника военной разведки Кирилла Буданова, руководителя своего офиса Андрея Ермака, а также глав СБУ и МВД Василия Малюка и Игоря Клименко.

"Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент. Не знаем, почему Россия называет цифру 195. Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет", — сообщили Украинской службе Би-би-си в координационном штабе обращения с пленными.

Ермак в своем телеграм-канале уточнил, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, военные, находившиеся на "Азовстали" и на острове Змеиный. "Это второй обширный обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу", — написал он.

3 января состоялся более крупный обмен. Тогда, впервые с августа, Москва и Киев обменяли более 200 человек: в Россию вернулись 248 человек, в Украину — 230 человек. Это был самый большой за время войны обмен пленными, заявляли в Киеве.

Источник Украинской службы Би-би-си во властных структурах сообщил, что среди возвращенных нет людей, фигурировавших в списке якобы погибших на борту Ил-76. Список 24 января публиковала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Собеседник Би-би-си предположил, что если эти люди все же живы, то Россия еще нескоро их обменяет.

На прошлой неделе, 24 января, в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны России заявило, что на его борту было 65 украинских военнопленных и девять российских военнослужащих. Все погибли. Минобороны и Следственный комитет России утверждают, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами с территории Харьковской области.

Главное управление Минобороны Украины подтверждало, что в этот день должен был состояться обмен пленными, который был отменен. Киев не подтверждал ни ракетный удар по Ил-76, ни то, что на борту были украинские пленные. СБУ, как и СКР, возбудило уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Зеленский говорил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Украинская военная разведка заявляла, что "не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" в районе Белгорода. Москва настаивала на своей версии о том, что "своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76".

В Москве исходят из того, что украинские военные сбили самолет по ошибке, рассказывал Би-би-си российский собеседник, осведомленный о ходе переговоров об обмене пленными. По его словам, в разбившемся Ил-76 действительно были пленные.

"Украинцы, естественно, знали про обмен и понимали, что пленных должны доставить самолетом. Но каким конкретно рейсом, они не знали", — говорил собеседник Би-би-си. Из заявления украинской военной разведки следовало, что Киев не знал никаких деталей о доставке пленных к границе.

О том, что самолет мог быть сбит по ошибке, говорил и российский президент Владимир Путин, обвиняя Киев в гибели десятков пленных.

"Мы не видели никаких признаков того, что на борту самолета было такое большое количество людей — граждан Украины или неграждан Украины", — заявлял в свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Российские политики, в день крушения самолета говорившие об угрозе прекращения обмена военнопленными, вскоре дезавуировали свои заявления. И первый после крушения Ил-76 крупный обмен состоялся. Путин в среду заявил, что Москва не будет останавливать обмены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058541-rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi-posle-krusheniya-il-76-pochemu-eto-vazhno/

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