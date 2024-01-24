Самолет с пленными солдатами ВСУ разбился в России (видео)

Самолет Ил-76, перевозивший пленных, потерпел крушение под Белгородом - информацию о крушении судна подтвердили в Минобороны России.

По информации РИА Новости, рухнул транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными - их перевозили для обмена.

"Около 11:00 мск (14:00 по Астане — прим. ред.) при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — сообщили подробности в МО РФ.

Сообщается, что на место ЧП вылетела комиссия ВКС России для расследования причин катастрофы.

Напомним, на днях крушение бизнес-джета с россиянами произошло в Афганистане.

Самолет, выполнявший чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский, пропал с радаров на северо-востоке Афганистана в ночь на воскресенье. Информацию о катастрофе сообщили афганские власти.

Всего на борту находились 10 человек - сообщается о четверых выживших.