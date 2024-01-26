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Путин заявил, что Ил-76 с украинскими пленными могли сбить по ошибке

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече со студентами высказался о крушении самолета с украинскими военнопленными в Белгородской области РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава РФ не исключил, что самолет был сбит украинской стороной по ошибке - из-за непонимания того, как работают поставленные Киеву системы ПВО.

"В любом случае, то, что произошло, - это преступление. Или по неосторожности, я вынужден применить и такую юридическую формулировку, или специально, но, в любом случае, это - преступление. Такие преступления каждый день они совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц", - заявил президент России.

Он отметил, что изъятые на месте падения самолета средства поражения говорят о том, что это была именно ракета ПВО, значит, украинских военных "либо плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами".

"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО - не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения.

А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут, там стоят системы "свой - чужой", и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы - техника", - цитирует издание Путина.

Напомним, 24 января в Белгородской области потерпел крушение российский самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны России, на борту самолета находилось 74 человека, в том числе 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их должны были доставить для обмена пленными между Россией и Украиной, однако из-за авиакатастрофы этого не произошло.

Российская стороны заявила, что самолет был сбит украинской ракетой, и назвала произошедшее терактом. Минобороны страны утверждало, что им удалось зафиксировать пуск двух украинских ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

С украинской стороны наиболее развернутое объяснение случившемуся дало Главное управление разведки (ГУР) - в нем прямо не говорится, из-за чего разбился Ил-76, но при этом утверждается, что Москва не проинформировала Киев о том, что в это время этим маршрутом будет перемещаться самолет с пленными.

Русская служба BBC сообщала, что это побудило многих экспертов и наблюдателей сделать вывод, что Украина не отрицает свою ответственность за гибель Ил-76.

В вечернем обращении 24 января Владимир Зеленский сказал, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы. В Кремле в ответ дали понять, что заинтересованы лишь в расследовании "преступных действий киевского режима".

25 января СБУ завела дело по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с гибелью самолета. Вслед за этим дело открыла и Россия — но по статье террористический акт.

Подробнее об авиакатастрофе можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057810-putin-zayavil-chto-il-76-s-ukrainskimi-plennymi-mogli-sbit-po-oshibke/

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