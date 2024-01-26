Крушение Ил-76 под Белгородом: один из погибших членов экипажа был уроженцем Казахстана

Штурман, погибший при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области России, оказался уроженцем Казахстана, а также прилетал страну во время январских событий, передает NUR.KZ со ссылкой на RT.

На днях в Белгородской области России потерпел крушение самолет Ил-76. По информации Минобороны РФ, на борту находились пленные солдаты ВСУ – их перевозили для обмена – и шесть членов экипажа воздушного судна, трое сопровождающих. Всего 74 человека, как подтвердили потом в российском МО, и все погибли. Произошедшее там, к слову, назвали терактом.

Штурманом разбившегося самолета оказался уроженец Усть-Каменогорска Алексей Высокин. Об этом рассказала его супруга Ольга в интервью RT.

По словам женщины, Алексей был ветераном боевых действий в Сирии и летал в Казахстан во время январских событий.

"Надеялась, что муж на другом борту, который развернули. Но понимала, что это он разбился, потому что перед вылетом он всегда сообщал, что вылетает и что прилетел, — он мне писал. Здесь не было сообщений долгое время. Не хотела верить в это", — говорит Ольга.

По информации издания, Алексей и Ольга связали себя узами брака в 2005 году. В семье подрастают две дочери 11 и 14 лет. О трагедии они знают.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать международного расследования инцидента.

Позже на месте крушения были найдены два бортовых самописца. Их передали следствию.

Военные эксперты рассказали Русской службе Би-би-си, что, скорее всего, самолет Ил-76 был сбит зенитной ракетой.