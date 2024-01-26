Кто несет ответственность за крушение Ил-76 и что будет с обменами пленных? Главные вопросы о катастрофе

Спустя сутки после крушения российского военно-транспортного Ил-76 над Белгородской областью об обстоятельствах катастрофы все еще известно крайне мало: по сути, достоверно мы знаем лишь то, что самолет разбился и что 24 января между Украиной и Россией должен был произойти обмен пленными. Сбили ли самолет и, если да, то кто? Были ли на борту пленные и заморозит ли катастрофа дальнейшие обмены? Кто несет ответственность за крушение и что о нем думают в Украине? Би-би-си попыталась найти ответы на эти вопросы.

Почему разбился Ил-76?

Би-би-си показала видео с обломками российского Ил-76 военным экспертам: по их мнению, повреждения, скорее всего, говорят о том, что самолет был сбит зенитной ракетой.

Военный аналитик Кристофер Петров отмечает, что кадры падения самолета «указывают на [полученные им] повреждения до крушения».

Петров предполагает, что за пару секунд до падения на борту Ил-76 начался пожар.

Россия с самого начала настаивает, что самолет сбила Украина. Минобороны страны утверждает, что им удалось зафиксировать пуск двух украинских ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

С украинской стороны наиболее развернутое объяснение случившемуся дало Главное управление разведки (ГУР) - в нем прямо не говорится, из-за чего разбился Ил-76, но при этом утверждается, что Москва не проинформировала Киев о том, что в это время этим маршрутом будет перемещаться самолет с пленными. Это побудило многих экспертов и наблюдателей сделать вывод, что Украина не отрицает свою ответственность за гибель Ил-76.

В вечернем обращении 24 января Владимир Зеленский сказал, что Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы. В Кремле в ответ дали понять, что заинтересованы лишь в расследовании «преступных действий киевского режима».

25 января СБУ завела дело по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с гибелью самолета. Вслед за этим дело открыла и Россия — но по статье террористический акт.

Не выдвигали пока альтернативных российской версий и западные страны: к примеру, США, оказывающие Украине военную помощь, ограничились очень расплывчатым комментарием.

«Мы видели сообщения, мы пытаемся получить информацию, но с моей стороны было бы неосмотрительно делать предположения. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения. Украина говорит одно, Россия — другое, мы знаем недостаточно», — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

После гибели рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году США первыми заявили, что у них есть доказательства обстоятельств крушения, и спустя два дня опубликовали спутниковые снимки, на которых была видна траектория ракеты «Бук», сбившей MH17. Благодаря этим снимкам удалось оперативно определить и место пуска.

Почему ракеты не сбили?

Если Россия зафиксировала пуск ракет, возникает вопрос: почему система ПВО не сбила эти ракеты?

Телеканал France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции утверждает, что Ил-76 сбили ракетой, выпущенной из комплекса Patriot.

Это предположение ранее озвучивали и с российской стороны — хотя бы на том основании, что у Украины нет другого известного вооружения, которое могло бы сбить самолет на таком расстоянии.

Patriot — это ракеты-перехватчики, которые обычно служат средством перехвата, а не его целью.

Зенитная ракета летит не по баллистической траектории или траектории крылатой ракеты. Она направляется вверх и разгоняется до самого момента столкновения с объектом в воздухе.

При этом само назначение зенитной ракеты предполагает, что она должна уметь маневрировать с большими перегрузками, чем ее цели — будь то баллистическая ракета, крылатая или самолет. Скорость ее полета, как правило выше, чем у потенциальных целей.

Из этого можно сделать вывод, что просчитать траекторию полета такой направляющейся к самолету ракеты очень трудно. Соответственно, и сбить ее.

Аналогичная ситуация разворачивается обычно с другой стороны, когда Россия бомбит Украину зенитными ракетами С-300. Особенно часто прилеты С-300 испытывает на себе Харьков — всего несколько дней назад в результате массированного обстрела там погибли восемь человек, в том числе ребенок.

Были ли на борту пленные?

Информация о том, что на борту были украинские граждане, исходила исключительно от России. Москва утверждала, что Ил-76 перевозил 65 пленных, которых должны были обменять тем же вечером на границе Белгородской и Сумской областей.

Сам факт существования плана по обмену пленными подтвердил представитель ГУР Украины Андрей Юсов. Хотя он напрямую не касался гибели Ил-76 в своем заявлении, он отметил, что украинская сторона «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту.

В Кремле это отрицают: на следующий день после крушения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76».

По свидетельствам теперь уже бывших военнопленных, которые сейчас находятся в Украине, при обменах осенью 2022-го и весной 2023-го годов украинцев перевозили на транспортных самолетах. Обменянные тогда люди рассказывали Би-би-си, что при посадке и транспортировке им завязывали глаза, но даже с завязанными глазами нетрудно отличить гражданский борт от военно-транспортного. Несколько вернувшихся домой украинцев убеждены, что их перевозил именно Ил-76.

Бывший военнопленный Максим Колесников, которого обменяли в феврале 2023 года, в разговоре с Би-би-си рассказал, что логистика при обмене была следующая: его вместе с несколькими другими людьми доставили автозаком к военному самолету (он считает, что это был именно Ил-76) в Брянской области. Затем самолет поднялся в воздух и долетел до Курска, где забрал других пленных. Только после этого борт приземлился в Белгороде, откуда украинцев доставляли к границе на обмен.

В интервью Колесников также сомневается в утверждениях России о том, что на борту Ил-76 было всего трое сопровождающих. Он уверен, что его и других пленных сопровождало большее число людей.

В Москве сейчас исходят из того, что украинские военные сбили самолет по ошибке, рассказал Би-би-си российский собеседник, осведомленный о ходе переговоров об обмене пленными. По его словам, в разбившемся Ил-76 действительно были пленные.

«Украинцы, естественно, знали про обмен и понимали, что пленных должны доставить самолетом. Но каким конкретно рейсом, они не знали», — говорит собеседник Би-би-си. Это частично совпадает с версией украинского ГУР, которое утверждает, что не знало все детали доставки пленных к границе.

По мнению собеседника Би-би-си, возникает «бардак в общении между военными с обеих сторон плюс ошибка с украинской стороны»: «Украинское ПВО про обмены в курсе не держат».

Украина по-прежнему не подтверждает, что на борту действительно были пленные. «Мы не видели никаких признаков того, что на борту самолета было такое большое количество людей — граждан Украины или неграждан Украины… Но в этом должны разбираться эксперты», — сказал 25 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как это повлияет на будущие обмены пленными?

Подобные ситуации всегда ведут к взаимному недоверию и еще больше усложняют и без того непростой процесс обмена пленными между Россией и Украиной.

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «до полного установления обстоятельств крушения самолета обмен пленными будет приостановлен». Впрочем, его начальник — председатель комитета Андрей Картаполов, сперва высказавший такое же мнение, на следующий день сказал, что обмены все же продолжатся.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей.

А Дмитрий Песков сказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли приостановлен процесс обмена пленными.

Вот что написал по этому поводу политолог University College London Владимир Пастухов: «Тот, кто занимался логистикой обмена пленными с обеих сторон, должен был подумать, что осуществление обмена практически через линию фронта в момент, когда именно на данном участке началось обострение и идут интенсивные обмены ударами, не является хорошей идеей».

«С равным успехом российские ракеты могли накрыть российских же военнопленных, которых накапливали в пунктах временного размещения по другую сторону этой же границы. Тяжелый урок для всех. Наверное, в дальнейшем обмены будут проводить через третьи страны, например, Белоруссию и Польшу, или будут обсуждать подробно все детали. Если этот инцидент не прервет вообще практику обменов на неопределенный срок», — считает эксперт.

Украина не комментирует будущие обмены.

В эфире телемарафона «Единые новости» уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заметил: «Не могу это публично комментировать. Скажу то, что я говорю всегда. Большая команда Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными постоянно проводит всю работу, чтобы у нас происходили обмены. [...] Я после большого обмена 3 января так и сказал: я надеюсь, что у нас скоро будут организовываться новые обмены, но опять же, не забывайте, с кем мы это делаем. По моей информации, по моему мнению, россияне все-таки не отказались от идеи использования военнопленных, родственников военнопленных против украинской власти, и они будут постоянно запускать все новые информационные кампании против нашего государства».

«Всегда обменами владела Россия. Кому и сколько хотела — тому и столько давала, — говорит украинский политолог Николай Давидюк. — Плюс она всегда нас во время обменов обманывала. Больше на меньше. Пыталась каких-то своих топ-офицеров забрать или тех, кто расстреливал Майдан».

«Поэтому это история, когда они нами сейчас манипулируют, вызывают у нас чувство вины, — объясняет он настроения в Украине. — Из-за того, что вы что-то сделали, мы не будем обменивать пленных. А потом окажется, что это был обычный российский самолет, который перевозил, условно говоря, российские ракеты, или даже был пустой. А мы рвем на себе волосы: из-за того, что мы его сбили, мы сорвали обмены. Так что, нам теперь не уничтожать их самолеты и танки?»

Кто несет ответственность?

Для Украины ответ очевиден — в любом случае вина лежит на России, которая начала эту войну.

Если говорить именно о крушении Ил-76, то ответ зависит от того, получила ли Украина информацию о транспортировке своих граждан этим самолетом.

Из ответов Украины можно сделать вывод, что военно-транспортный самолет является для Киева легитимной целью, поскольку, по данным оборонного ведомства, перевозит ракеты, которыми Россия бомбит украинские территории. При этом ГУР, напрямую участвующее в обмене пленными, в своем заявлении дает понять, что ранее российская сторона предоставляла информацию о том, когда полетит самолет с пленными, но не сделала этого вчера (Москва уверяет, что сделала).

Ил-76, вероятно, летел с выключенным транспондером — он отсутствует на сайте Flightradar, который именно по транспондерам засекает движение самолетов.

Если отходить от обстоятельств полета Ил-76, то, согласно Женевским конвенциям, Россия обязана принимать меры для обеспечения безопасности военнопленных, особенно при их транспортировке. Но никаких запретов на транспортировку пленных самолетом нигде не прописано.

Маловероятно, что доставка пленных из более отдаленных от границы регионов России может осуществляться другими видами транспорта.

Возникает вопрос, насколько перелет рядом с зоной боевых действий соответствует мерам безопасности, которые предполагает Женевская конвенция. Но ответа на этот вопрос ни у кого нет.

При участии Святослава Хоменко, Павла Аксенова и Елизаветы Фохт.