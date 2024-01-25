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Крушение самолета Ил-76 под Белгородом: найдены черные ящики

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Место крушения самолета
Место крушения самолета. Фото: vk.com/belinter

Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области - экстренным службам удалось найти оба бортовых самописца. Их передадут следствию.

На месте крушения в Белгородской области нашли два черных ящика российского военно-транспортного самолета Ил-76 - они в хорошем состоянии, пишет РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Найдены прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.

Сообщается, что они находились в хвостовой части воздушного судна - самописцы передадут следователям.

Напомним, что самолет Ил-76 потерпел крушение под Белгородом накануне - информацию о крушении судна подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, на борту находились пленные солдаты ВСУ - их готовили к обмену между сторонами конфликта.

По информации Минобороны, всего на борту находились 74 человек - экипаж и пленные. Все они погибли, заявили в ведомстве.

Также сообщалось, что Украина пока не подтверждает утверждения России, что на борту упавшего в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 находились украинские военные.

Тем не менее и российские, и украинские власти подтвердили, что на среду был запланирован обмен военнопленных.

Минобороны РФ утверждает, что ВСУ нанесли удар по самолету из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать международного расследования инцидента, однако не рассказал о каких-либо новых подробностях произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057485-krushenie-samoleta-il-76-pod-belgorodom-naydeny-chernye-yaschiki/

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