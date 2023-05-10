Скандальный экс-ведущий Fox News Карлсон анонсировал новое шоу. Теперь уже в Twitter

Такер Карлсон. Фото: Jason Koerner / Getty Images

Бывший ведущий американского кабельного телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что собирается запустить собственное шоу в Twitter, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter экс-ведущий Fox News опубликовал видео под заголовком "Мы вернулись", в котором он сообщает, что планирует вести свое шоу в Twitter. Данную сеть он назвал "последней оставшейся платформой в мире, где разрешена свобода слова".

"Вскоре мы запускаем в Twitter новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет", – сообщил он.

Однако Карлсон не рассказал, когда именно шоу выйдет в эфир.

"Twitter не является пристрастным сайтом – сюда допускаются все, и мы думаем, что это хорошо. И все же, по большей части, новости, которые вы видите анализируемыми в Twitter, поступают от медиаорганизаций, которые сами являются тонко замаскированными пропагандистскими агентствами", – сказал он.

Напомним, в апреле Fox News объявил об уходе звездного ведущего Такера Карлсона. В коротком заявлении американский кабельный телеканал не стал объяснять причины увольнения, а лишь сообщил, что канал и ведущий решили расстаться.

Такер Карлсон пришел на Fox в 2009 году. Собственное, "именное", вечернее шоу он начал вести в 2016 году. До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller. После появления известий об уходе Карлсона цена акций принадлежащей Руперту Мердоку Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже упала на три с лишним процента.

Также отметим, что в декабре прошлого года аккаунты некоторых репортеров ведущих американских СМИ, среди которых CNN, New York Times, The Washington Post и другие, заблокировали в Twitter.

Позже владелец Twitter Илон Маск заявил, что планирует восстановить аккаунты заблокированных журналистов.

Согласно информации на , социальная сеть Twitter была создана в 2006 году Джеком Дорси, Ноа Глассом, Бизом Стоуном и Эваном Уильямсом.

В последнем квартале 2017 года у Twitter было 330 млн пользователей в месяц. А по состоянию на конец 2021 года у сервиса было 217 млн активных пользователей в день.

В конце октября прошлого года стало известно, что Twitter был выкуплен миллиардером Илоном Маском.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019902-eks-veduschiy-fox-news-karlson-soobschil-o-planah-zapustit-svoe-shou-v-twitter/