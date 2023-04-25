Fox News расстался с Такером Карлсоном – ведущим-трампистом, который тайно ненавидел Трампа

Такер Карлсон. Фото: Jason Koerner / Getty Images

Американский кабельный телеканал Fox News объявил об уходе звездного ведущего Такера Карлсона, который в своих шоу транслировал взгляды наиболее консервативной, поддерживающей экс-президента Трампа части американского общества, а в личной переписке признавался, что ненавидит Трампа.

В коротком заявлении Fox News не стал объяснять причины увольнения, а лишь сообщил, что канал и Такер Карлсон решили расстаться, и что его шоу вечером в прайм-тайм в пятницу, 21 апреля, стало последним.

Карлсон расстался с Fox News через шесть дней после того, как владеющая каналом корпорация Fox согласилась во внесудебном порядке выплатить почти 800 млн долларов фирме-производителю машин для голосования Dominion.

Эта фирма подала на Fox Corp. в суд за то, что, по мнению истцов, ее канал распространял клевету Трампа и его сторонников, которые утверждали, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования.

В ходе предварительного разбирательства адвокаты доказывали, что сотрудники Fox News сознательно искажали факты - и в этом им помогла раскрытая переписка Карлсона.

"Мы уже очень-очень близко к тому, чтобы, наконец, иметь возможность игнорировать Трампа в большинство вечеров, - писал Карлсон 4 января 2021 года, за два дня до провозглашения Джо Байдена президентом. - Я, честное слово, жду не дождусь. Я страстно его ненавижу".

Относительно достижений Трампа на посту президента Карлсон в личной переписке, в отличие от эфира, тоже высказывался, мягко говоря, скептически.

"Это последние четыре года [для Трампа на посту президента]. Мы все прикидываемся, будто нам есть что предъявить, потому что это слишком трудно - признать, какой катастрофой они были. У Трампа нет положительных сторон", - писал он.

Это, однако, не помешало Дональду Трампу две недели назад снова дать Такеру Карслону интервью - первое после того, как он, Трамп, стал официально обвиняемым по уголовному делу.

Как пишут корреспонденты Би-би-си в Вашингтоне Бернд Дебюссман и Энтони Зуркер, 53-летний Карлсон был не просто популярным ведущим, чье ежевечернее шоу с восьми до девяти вечера смотрели миллионы, но и человеком, во многом задававшим повестку для консервативной части американского общества и через нее - Республиканской партии.

"В его передаче зрителям предлагался набор консервативных взглядов на разные проблемы - от иммиграции и преступности до вопросов расы, пола и сексуальной ориентации; особенно часто мишенью становилась woke-идеология", - объясняют корреспонденты Би-би-си.

Решение об увольнении - или уходе - Карлсона, судя по всему, было принято довольно внезапно: в пятницу он закончил свою передачу словами "мы вернемся к вам в понедельник".

Такер Карлсон пришел на Fox в 2009 году. Собственное, "именное", вечернее шоу он начал вести в 2016 году.

До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller.

После появления известий об уходе Карлсона цена акций принадлежащей Руперту Мердоку Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже упала на три с лишним процента. На столько же она снижалась неделю назад, когда корпорация согласилась выплатить 787 млн долларов фирме Dominion, но затем акции Fox отыграли падение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018167-fox-news-rasstalsya-s-takerom-karlsonom-veduschim-trampistom-kotoryy-tayno-nenavidel-trampa/