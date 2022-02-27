Украина направила в Гаагский суд иск против России

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Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, заявил президент Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - написал украинский лидер.

Напомним, что Германия, Австрия, Дания и еще ряд стран закроют небо для российских самолетов.

Кроме того, общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT выразило готовность исполнить решение стран Европы о санкциях против отдельных российских банков после соответствующего "правового распоряжения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958239-ukraina-napravila-v-gaagskiy-sud-isk-protiv-rossii/