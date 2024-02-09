"Хрен его знает": Путин о том, почему Борис Джонсон отговорил Украину от переговоров с РФ

Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что не знает, зачем Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Издание приводит перевод интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Среди прочего, в интервью Путин заявил, что не знает, зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с Россией.

"А то, что они (власти Украины - прим. ред.) подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально.

Потому что, как сказал господин Арахамия (Давид Арахамия - депутат Украины - прим. ред.), "мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались". Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос американского журналиста, зачем Джонсон это сделал, президент сказал: "Да хрен его знает, сам не понимаю".

"Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, - от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума", - добавил Путин.