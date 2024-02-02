Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Суд ООН решил рассмотреть иск Украины к России, поданный из-за слов Путина о "геноциде" в Донбассе

Опубликовано:

Здание международного суда ООН в Гааге
Здание международного суда ООН в Гааге. Иллюстративное фото: f11photo/Getty Images

Международный суд ООН в Гааге решил принять к рассмотрению иск Украины к России. Киев обвинял Москву в попытке использовать утверждения о якобы имевшем месте геноциде русскоязычного населения в Донбассе как повод для развязывания войны.

Суд ООН частично отверг утверждения России, которая настаивала, что иск Украины не относится к юрисдикции этого органа.

При этом суд напомнил, что российские власти неоднократно обвиняли Киев в геноциде русскоязычного населения Донбасса, когда объясняли необходимость проведения так называемой «специальной военной операции» (так Москва называет войну, которую она ведет против Украины).

Поэтому между Украиной и Россией существовал конфликт по вопросу о том, имел ли место геноцид в Донбассе, сказано в решении.

Таким образом суд ООН решил частично рассмотреть претензии Украины по существу.

При этом суд отверг утверждения Украины о том, что несправедливые обвинения России против Украины в геноциде сами по себе могут являться нарушением международной конвенции о предотвращении геноцида.

На предварительном этапе рассмотрения этого иска, который состоялся в сентябре прошлого года, Киев утверждал, что Москва (в том числе лично президент Владимир Путин) использовала ложные обвинения в геноциде в Донбассе для оправдания незаконного вторжения.

По мнению Украины, таким образом Россия злоупотребила своими правами и нарушила обязательства по международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конвенция о геноциде от 1948 года определяет, что именно можно считать геноцидом, и закрепляет обязанность стран-ее участниц предотвращать такие преступления и наказывать их виновников.

Россия пыталась доказать, что с правовой точки зрения у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Украины, который поддержали 32 государства.

«Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — так 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин обосновал начало войны против Украины. Именно эти слова легли в основу этого судебного спора.

Представители России настаивали, что слова Путина о «геноциде» — всего лишь «риторический оборот», не опирающийся на определения международного права.

Украина же утверждала, что российские власти в лице Путина и других официальных лиц в различных публичных выступлениях не только использовали «абсурдные утверждения о геноциде» в качестве повода для вторжения, но и на протяжении восьми лет готовили для этого почву.

В марте 2022 года в рамках рассмотрения этого иска суд ООН приказал России приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер. Это решение осталось без последствий.

В чем суть дела и какими могут быть последствия

Дело о геноциде появилось в первые же дни российского вторжения в Украину — иск поступил в канцелярию суда ООН 26 февраля 2022 года.

До этого слушания по Конвенции о геноциде проходили в суде ООН лишь дважды — с 1993 года Босния и Герцеговина судилась с Сербией, обвиняя последнюю в попытке истребить боснийских мусульман, а в 2019-м Гамбия подала иск против Мьянмы по делу о геноциде мусульман рохинджа.

По словам профессора Йельского университета Гарольда Коха, представляющего интересы Украины, в деле о геноциде два аспекта: фактологический и правовой. Фактологический касается того, действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда. Правовой — есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступление геноцида, применяя военную силу.

Решения суда ООН носят во многом символический характер, сам по себе суд не может заставить государства исполнять его решения. Но у его вердиктов все же есть важное практическое значение.

Прежде всего, решение в пользу Украины в споре о геноциде позволит Киеву легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней.

Юристы, представляющие Украину, также считают, что любые судебные решения в пользу Украины, тем более открывающие путь к выплате компенсаций, будут мощным рычагом влияния в случае будущих переговоров между Киевом и Москвой. Хотя сейчас перспектива таких переговоров выглядит весьма туманной.

Второе дело

Иск Украины из-за слов Путина о «геноциде» - уже второе судебное дело, возбужденное Украиной против России в суде ООН.

На этой неделе суд в Гааге вынес вердикт по первому иску - о нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этот иск был частично удовлетворен.

Суд отверг большинство обвинений Украины против России в финансировании терроризма. Но при этом установил тот факт, что Москва не смогла должным образом расследовать выдвинутые Киевом обвинения против представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Суд ООН также заявил, что по второй части обвинений Украина не доказала большинство фактов расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Однако суд решил, что Россия не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где резко упало число учеников, обучающихся на украинском языке. Таким образом Россия нарушила свои обязательства в рамках конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации, было сказано в решении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058930-sud-oon-reshil-rassmotret-isk-ukrainy-k-rossii-podannyy-iz-za-slov-putina-o-genotside-v-donbasse/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Украинская разведка сообщила о затоплении катера «Ивановец». Если это так, почему это важно? Россия и Украина обменялись пленными после крушения Ил-76. Почему это важно «Мастер и Маргарита». Как развивался скандал вокруг фильма, который задумывался в одной реальности, а вышел совсем в другой
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.